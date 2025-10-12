Prva nagrada za poeziju dodeljena je Teodori Živković, učenici 8/3 razreda škole ‘’Mile Dubljević“ iz Lajkovca, za pesmu ‘’Ako je pesma – neka je o ljubavi“, druga je pripala Andrei Nišević, učenici osmog razreda OŠ ‘’Filip Višnjić“ iz Morovića, za ‘’Volim noć“, a treću je žiri dodelio Strahinji Baboviću, učeniku 3/3 razreda JU OŠ ‘’Anto Đedović“ iz Bara, za ‘’Istinitu pjesmu“. U konkurenciji proznih radova najbolji je imala Ivona Nešković, učenica osmog razreda škole ‘’Ivo Visin“ iz Prčnja, za priču ‘’Jedan dan u životu mog mobilnog telefona“, a drugonagrađeni je Mihajlo Terzić, iz 8/3 razreda OŠ ‘’Vasa Čarapić“ iz Belog Potoka, za priču ‘’Među zvezdama“. Dobitnica treće nagrade za prozu je Dunja Kolović, učenica drugog razreda OŠ ‘’Petar Tasić“ iz Lešnice za priču ‘’Dunjin prvi dan u školi“, a žiri je dodelio i po devet pohvala autorima u obe kategorije. Na ovogodišnji konkurs stiglo je 617 radova, 436 pesama i 181 priča, a učestvovalo je 86 škola, sa teritorije Srbije 55, iz Crne Gore 19 i Republike Srpske 12, saopštio je Organizacioni odbor ove dečje književne manifestacije. Za učešće na ovogodišnjem konkursu, broj radova i njihov kvalitet pohvaljeno je dvanaest škola. Specijalni gosti manifestacije bili su književnici Uroš Petrović i Ljubomir Ćorilić.