AMSS UPOZORIO VOZAČE: Oprezno vozite zbog ove dve pojave na putevima
Auto moto savez Srbije (AMSS) upozorio je vozače da se na putevima pored reka i u kotlinama može tokom noći pojaviti magla ili sumaglica.
U saopštenju je savetovano vozačima da zbog toga budu oprezniji za vreme vožnje i da voze sporije.
Navodi se i da umeren intenzitet saobraćaja i uglavnom dobri uslovi vožnje u većini krajeva Srbije olakšavaju putovanje i da na graničnim prelazima nema čekanja.
