U okviru Dečije nedelje u Kruševcu se svake godine organizuje veliki broj kulturnih i obrazovnih manifestacija u školama i dečijim vrtićima.

Tradicionalno, po 24. put, vozio je Pesnički fijaker koji je ove godine obišao područna odeljenja OŠ “Stanislav Binički” iz Jasike - u Šancu i Velikoj Kruševici. Pesničkim susretom u centralnoj školi u Jasici, završeno je ovogodišnje druženje koje Kulturni centar Kruševac organizuje 24 godine, a za koje je ova manifestacija 2004. godine dobila prestižnu nagradu Zmajevih dečijih igara iz Novog Sada za negovanje stvaralaštva kod mladih.

Ovogodišnji gosti „Pesničkog fijakera“ bili su: Nedeljko Popadić, Zoran Ranitović, Sanja Radojković, Slobodan Jačmenica i Rade Đergović- pesnici iz Redakcije časopisa “Vitez” iz Beograda.