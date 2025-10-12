Slušaj vest

U vremenu kada mladi često trpe etikete nezainteresovanih i pasivnih, đaci iz Sremske Mitrovice pokazali su suprotno. Sve je počelo u Novom Sadu, gde su gimnazijalac Luka Međedović i njegov stariji kolega, nekadašnji učenik Mitrovačke gimnazije, a danas student Fakulteta političkih nauka u Beogradu, Vuk Budošan, organizovali humanitarnu svirku sa jednim ciljem – prikupljanje pomoći za opremanje Odeljenja psihijatrije Opšte bolnice Sremska Mitrovica.

Na koncertu, održanom uz podršku prijatelja i mladih muzičara, prikupljeno je oko 80.000 dinara, koji će biti uloženi u uređenje i opremanje trpezarije na odeljenju psihijatrije – prostora gde pacijenti zajedno obeduju i prisustvuju pastoralno-savetodavnom radu sveštenika i veroučitelja.

viber_image_2025-10-11_15-45-10-167.jpg
Foto: Kurir.rs/D.Š.

Podstaknuti školskim časovima o humanosti, empatiji i solidarnosti, učenici su ideju preneli i u svoj grad.

Učenički parlament Mitrovačke gimnazije, uz podršku Kancelarije za mlade, organizovao je humanitarni turnir u basketu 3×3 i kviz opšteg znanja. U akcijama su učestvovale sve srednje škole u Sremskoj Mitrovici, a događaji su održani povodom Svetskog dana mentalnog zdravlja, koji se obeležava 10. oktobra.

Učenici su poručili da ovakav ambijent – zajednička trpezarija i prostor za razgovor – ima veliki značaj za oporavak pacijenata, ali i za ljudsku bliskost koja često nedostaje u zdravstvenom sistemu.

1000787020.jpg
Foto: Kurir.rs/D.Š.

Organizatori najavljuju nastavak prikupljanja pomoći sve dok prostor ne bude potpuno opremljen, ali i nove humanitarne akcije namenjene bolničkim odeljenjima i socijalno ugroženim sugrađanima.

„Želimo da humanost postane praksa svake nove generacije. Ove akcije pokazuju da mladi mogu biti pokretači promena, ako im se pruži podrška“, poručuju iz Učeničkog parlamenta.

Ne propustiteSrbijaBRAVO, KLINCI! Srednjoškolci "zapalili" salu — igrali 3×3 da opreme psihijatriju u Mitrovici! Poruka koja dira pravo u srce
sremska mitrovica
SrbijaDONACIJA U HRANI I KUĆNOJ HEMIJI MANASTIRU SVETE MARINE – OGNJENE MARIJE U GOLUBOVCU Uspešna realizacija humanitarne akcije
IMG_20250809_114902.jpg
DruštvoOdržana humanitarna akcija "Zlatni septembar" za decu obolelu od raka! Uz podršku brojnih Čačana, organizovana radionica za najmlađe
467976.00_01_01_16.Still002.jpg
DruštvoPRE 8 GODINA UJEDINILA SRBIJU, SAD PROSLAVLJA PUNOLETSTVO! Teodora iz Kragujevca pobedila najtežu bitku, pa izrasla u pravu lepoticu: Ne skida OSMEH s lica!
Screenshot 2025-09-06 211602.jpg