U vremenu kada mladi često trpe etikete nezainteresovanih i pasivnih, đaci iz Sremske Mitrovice pokazali su suprotno. Sve je počelo u Novom Sadu, gde su gimnazijalac Luka Međedović i njegov stariji kolega, nekadašnji učenik Mitrovačke gimnazije, a danas student Fakulteta političkih nauka u Beogradu, Vuk Budošan, organizovali humanitarnu svirku sa jednim ciljem – prikupljanje pomoći za opremanje Odeljenja psihijatrije Opšte bolnice Sremska Mitrovica.

Na koncertu, održanom uz podršku prijatelja i mladih muzičara, prikupljeno je oko 80.000 dinara, koji će biti uloženi u uređenje i opremanje trpezarije na odeljenju psihijatrije – prostora gde pacijenti zajedno obeduju i prisustvuju pastoralno-savetodavnom radu sveštenika i veroučitelja.

Podstaknuti školskim časovima o humanosti, empatiji i solidarnosti, učenici su ideju preneli i u svoj grad.

Učenički parlament Mitrovačke gimnazije, uz podršku Kancelarije za mlade, organizovao je humanitarni turnir u basketu 3×3 i kviz opšteg znanja. U akcijama su učestvovale sve srednje škole u Sremskoj Mitrovici, a događaji su održani povodom Svetskog dana mentalnog zdravlja, koji se obeležava 10. oktobra.

Učenici su poručili da ovakav ambijent – zajednička trpezarija i prostor za razgovor – ima veliki značaj za oporavak pacijenata, ali i za ljudsku bliskost koja često nedostaje u zdravstvenom sistemu.

Organizatori najavljuju nastavak prikupljanja pomoći sve dok prostor ne bude potpuno opremljen, ali i nove humanitarne akcije namenjene bolničkim odeljenjima i socijalno ugroženim sugrađanima.