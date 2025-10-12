Slušaj vest

Ko god se uputi van naselja, stiče utisak da Srem ponovo gori – gotovo da nema pravca bez zapaljenih njiva. Ista slika ponavlja se svake jeseni, ali ove godine još upečatljivije, jer vlage gotovo da nema, a suva zemlja i vetar dodatno šire plamen.

Dim prekrio put ka Ležimiru

Na putnom pravcu Sremska Mitrovica – Ležimir, građani su prijavili više zapaljenih njiva i guste dimne zavese koje su na pojedinim deonicama smanjivale vidljivost. Prema nezvaničnim informacijama, u okolini Manđelosa su tokom noći gorele parcele sa već skinutim usevom kukuruza.

„Vozači su prijavljivali da se bukvalno ne vidi put ispred auta. Dim se spuštao nisko, vidljivost je bila svega nekoliko metara“, navodi jedan od građana koji se jutros kretao tim putem.

Iako je Zakonom o zaštiti od požara jasno propisano da je zabranjeno spaljivanje žetvenih ostataka i smeća na otvorenom prostoru, mnogi poljoprivrednici i dalje posežu za tom praksom, smatrajući je najbržim načinom da „očiste“ njive.

U članu 50 Zakona o zaštiti od požara stoji:

„Zabranjeno je spaljivanje biljnih ostataka, korova i otpada na otvorenom prostoru.“

Za nepoštovanje ove odredbe predviđene su prekršajne kazne – za pravna lica od 300.000 do 1.000.000 dinara, a za fizička lica od 10.000 do 50.000 dinara.

SREM U PLAMENU! Poljoprivrednici pale njive, dim prekrio puteve – opasnost i za vozače! Izvor: Kurir

Uprkos tome, vatrogasne jedinice svake jeseni beleže više desetina intervencija dnevno zbog požara izazvanih paljenjem njiva.

Pored ogromne ekološke štete, ovakvi požari predstavljaju i ozbiljnu pretnju bezbednosti saobraćaja.

Dim sa oranica stvara gustu zavesu preko kolovoza, pa se pojedine deonice pretvaraju u prave zamke za vozače.

Vatrogasci upozoravaju da i mali plamen na vetrovit dan može za nekoliko minuta da preraste u vatrenu stihiju i zahvati više hektara zemljišta.