Manifestacija počinje sutra kada će izložba ‘’Biljne vrste Srbije, miris prirode’’ Zavoda za zaštitu prirode Srbije, od 13 časova, biti otvorena u Galeriji ‘’Mina Karadžić’’. Otvoriće je Bogosav Stoiljković, naučni saradnik Zavoda za zaštitu prirode Srbije i jedan od njenih autora.

Muzej Jovana Cvijića u Beogradu biće dva dana kasnije mesto predavanja ‘’Terenska istraživanja Jovana Cvijića’’, a o naučniku će govoriti msr Biljana Radičević, geograf iz lozničkog Centra za kulturu ‘’Vuk Karadžić’’. Galerija ‘’Mina Karadžić’’ biće domaćin predavanja ‘’Srpsko geografsko društvo- juče, danas, sutra’’ na kome će 23. Oktobra govoriti dr Dobrila Lukić, predsednik Srpskog geografskog društva, dr Milena Panić, potpredsednik Društva za nauku i Nevena Vlajić, potpredsednik Društva za

nastavu.

Foto: T.Ilić

Manifestacija se završava pretposlednjeg dana oktobra kada će u Muzeju Jadra biti otvorena izložba ‘’Terenska istraživanja Jovana Cvijića’’ uz projekciju dokumentarnog filma o Cvijiću. Autor izložbe je msr Radičevićeva, a otvoriće je profesor emeritus dr Stevan Stanković.

Jovan Cvijić (1865-1927), rođeni Lozničanin, smatra se utemeljivačem srpske geografije, bio je osnivač Srpskog geografskog društva, a pored ostalog i počasni doktor Univerziteta Sorbone i Karlovog univerziteta u Pragu. Njegovo ime nosi više škola u Srbiji i Republici Srpskoj, jedna vrsta šafrana i vrh na planini Rudnik. Po njemu se u Loznici zovu jedna osnovna škola, glavna ulica i trg, a u gradu se

nalazi jedna spomen bista, dva spomenika i spomen ploča na mestu gde se nalazila njegova rodna kuća. ‘‘Dane Jovana Cvijića’‘ od 1995. godine organizuje loznički Centar za kulturu uz pokroviteljstvo Grada Loznice.