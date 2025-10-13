Slušaj vest

Čačak – Od naredne budžetske godine na teritoriji grada Čačka biće uveden poseban konkurs za finansiranje programa udruženja osoba sa invaliditetom, koji će biti odvojen od opšteg konkursa za udruženja građana.

Ove inicijative su usvojene na drugoj sednici Saveta za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom, i doprinose sistemskom poboljšanju položaja osoba sa invaliditetom i njihovih udruženja.

Ovim predlogom, koji će biti upućen gradonačelniku Čačka radi uvrštavanja u pripremu budžeta za 2026. godinu, Savet je pokrenuo proces koji ima za cilj veću transparentnost, ravnopravnost i podršku organizacijama koje se svakodnevno bave unapređenjem kvaliteta života osoba sa invaliditetom.

Predsednica Saveta Marjana Petronijević istakla je da grad Čačak kontinuirano pokazuje odgovornost i osetljivost u kreiranju politika koje doprinose jednakim šansama za sve.

- Grad Čačak neguje sistemski pristup i poštuje svakog čoveka. Osobe sa invaliditetom ne smeju biti na margini, već ravnopravni građani našeg društva. Uvođenjem posebnog konkursa šaljemo jasnu poruku – podrška mora biti kontinuirana, konkretna i vidljiva, a ovo je korak ka obezbeđivanju finansijske stabilnosti u radu ovih udruženja – naglasila je Petronijević.

Savet je najavio i nove inicijative koje će se odnositi na unapređenje pristupačnosti javnih prostora, zapošljavanje osoba sa invaliditetom i razvoj socijalnih usluga u lokalnoj zajednici.