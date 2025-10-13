Slušaj vest

BANJA KOVILJAČA – Može biti vrelo leto, velika suša, ali će izložba gljiva u Banji Koviljači, koja se već 28 godina održava ovde drugog oktobarskog vikenda, opet biti bogata. Tako je bilo i ove nedelje kada su brojni posetioci ponovo imali su prilike da uživaju u raznovrsnim oblicima, bojama i veličini nađenih primeraka, od kojih su često najlepši i najotrovniji.

Gljivari kažu da je u poslednje tri godine ova najsuvlja za gljive u celoj Srbiji, nikako im vreme nije išlo na ruku, ali se po ko za koji put potvrdilo da je, bez obzira na sve, izložba u Koviljači uvek bogata i po broju i po vrsti izloženih gljiva. Dragica Zarić, predsednica Gljivarskog društva ‘‘Ljubomir Vuksanović Barle’‘, prezadovoljna je jer je nađeno više od 170 vrsta gljiva što je posle suše koja je trajala tri, četiri meseca neverovatno dobro.

- Ponovo smo uspeli da ih nađemo u velikom broju tako da posetioci imaju šta videti. Znali smo gde da nađemo gljive iako im godina nije naklonjena. Od petka smo imali goste iz 17 od 27 gljivarskih udruženja, koliko ih ima u Mikološkom savezu Srbije, i većina pita isto- ‘‘gde nađosmo toliko gljive ?’‘. Pozivam mlade da nam se priključe i nauče mnoge korisne stvari o gljivama, druže se, vreme provode u prirodi i malo odmore od računara i mobilnih telefona – kazala je ona.

U Koviljači je bio Zoran Jelenković potpredsednik Mikološkog gljivarskog saveza Srbije, koji dolazi redovno poslednjih jedanaest godina kao i najmlađi determinator u Mikološkom savezu Srbije četrnaestogodišnji Srđan Blanuša, koji kaže da mu je ovo jedan od omiljenih izložbi jer u Banji uvek ima mogo gljiva. Gljivar Svetozar Ruvidić, jedan od osnivača gljivarskog društva iz Koviljače, kaže da je s obzirom na vremenske prilike broj nađenih gljiva neočekivan, mislio je da ih neće biti više od 130.

- Ovo je stvarno više nego dobro. Ovde uvek ima zanimljivih gljiva, a sada je nađena zvezdača (geastrum michelianum) koja je na našim terenima jako retka. Znam gde je ima i poslednjih nekoliko godina uzmem po jedan, dva primerka samo da je bude na izložbi. Tu je i podoscypha multizonata, gljiva koju sam nazvao karanfilka. Obe su retke, a ova karanfilka zaštićena je u celoj Evropi pa i kod nas – objašnjava Ruvidić.

Izložbu je u ime Grada Loznice otvorio Ivan Popović, predsednik MZ Banja Koviljača, koji je posetiocima poželeo da uživaju u lepotama carstva gljiva.

- Ako neka manifestacija postoji 28 godina, kao današnja, to svedoči o njenom kvalitetu i važnosti. Gljivarskom društvu ‘‘Ljubomir Vuksanović Barle’‘ čestitam na upornosti da sve ove godine šire znanje o gljivama i njihovim koristima – kazao je on.

Ponovo se čulo da gljive nisu samo hrana, nego i lek, kozmetika, a ovaj kraj veoma bogat njima što potvrđuje izložbe bez obzira da li je godina sušna, ili nije. Društvo u Koviljači je osnovano pre gotovo tri decenije, posle trovanja gljivama sa četiri smrtna slučaja, kako bi se stanovništvo upoznalo sa dobrim, ali i opasnim stranama gljivarstva. Od tada nije bilo takvih tragičnih događaja, a cilj ovih skupova je da saznanja o svetu gljiva budu preneta mladima jer ‘‘ljude ne truju i ne ubijaju gljive već neznanje’‘.