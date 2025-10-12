Slušaj vest

Udruženje „Dante Alighieri“ u Vranju organizuje takmičenje u pevanju „In…canto italiano“

Učesnici će se nadmetati u izvođenju pesama sa Sanrema na italijanskom jeziku.

Pobednika očekuje nagrada u vidu putovanja Italijom za dve osobe za doček Nove 2026. godine.

Takmičenje za učenike srednjih škola u pevanju na italijanskom jeziku, pesama koje su učestvovale u prethodnih 75 izdanja prestižnog italijanskog muzičkog festivala „Sanremo“ na programu je u utorak, 14. oktobra u 19 časova u Svečanoj Sali Doma Vojske u Vranju.

Udruženje „Dante Alighieri“ u Vranju, u saradnji sa Kulturno – obrazovnim centrom iz Vranja, organizuje takmičenje koje je uvršteno u zvanični program Ambasade Italije u Beogradu povodom obeležavanja međunarodne manifestacije XXV Nedelje italijanskog jezika u svetu i organizuje se uz finansijsku pomoć „Società Dante Alighieri“ iz Rima.

Foto: T.s.

Šest finalista – učenika učestvovaće u takmičarskom delu programa a pobednika će odrediti žiri koji je organizovan u dva dela: prvi čini 15 učenika iz italijanske Gimnazije „Federico II di Svevia“ iz Altamure, škole koja se pobratimila sa Gimnazijom „Bora Stanković“ iz Vranja, dok drugi deo žirija čine stručnjaci iz Italije.

Dokumentarni film o prethodnim pobednicima na festivalu „Sanremo“, muzički nastupi profesora iz Italije

Na programu finalne večeri takmičenja predviđeno je i prikazivanje kratkog dokumentarnog filma o prethodnim pobednicima na festivalu „Sanremo“, muzički nastupi profesora Olimpia Di Mambrana klaviru kao i profesorke Pine Porzio– soliste,gostiju iz Italije, dok će učenici gimnazija iz Vranja i Altamure izvesti posebnu koreografiju.

Pobednik putuje u Italiju

„Pobednika očekuje nagrada u vidu putovanja Italijom za dve osobe za doček Nove 2026. godine u organizaciji Viva Travel iz Beograda. Nagrade su predviđene i za drugo i treće plasiranog. Takođe, nagrađeni izvođači će nastupiti na Gala svečanosti u Beogradu u organizaciji Ambasade Republike Italije u Srbiji“, navodi u saopštenju predsednik Udruženja „Dante Alighieri“ Vranje – Južna Srbija, Gaetano Paolillo.