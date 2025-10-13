Slušaj vest

Ekipe Zavoda za urgentnu medicinu Kragujevac u prethodna 24 sata obavile su 49 terena (27 tokom dana i 22 tokom noći). U ambulanti je obavljeno 108 pregleda odraslih osoba (tokom dana 40, a tokom noći 68 pregleda). Na javnom mestu bile su četiri intervencije.

- Tokom dana su se najčešće javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, sa temperaturom, sa srčanim problemima, sa neurološkim problemima i astmatičari. U toku noći pretežno su se javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, oboleli od karcinoma i astmatičari, navode u kragujevačkom Zavodu za urgentnu medicinu. U prethodna 24 časa hitnoj pomoći je upućeno 206 poziva telefonom.

