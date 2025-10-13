Slušaj vest

Uznemirujuće scene mogle su se u nedelju oko 15 sati videti na ulazu u Kačarevo, gde se u to vreme dogodila saobraćajna nezgoda u kojoj, za pravo čudo, nema teže povređenih osoba.

Vozači su na deonici puta između pančevačkog naselja Skrobara i Kačareva primetili automobil koji je sleteo sa puta, a potom su potrčali ka vozilu u želji da eventualno pomognu povređenima, ali su zatekli prazno vozilo. Kako kaže jedan od očevidaca, malo pre toga na mestu događaja bili su policija i hitna pomoć.

Željko Grujić, portparol Policijske uprave Pančevo, navodi da u ovom udesu nema teže povređenih lica.

- Za volanom je bila osoba ženskog pola koja je, iz za sada neutvrđenih razloga, izgubila kontrolu nad vozilom i sletela s puta. Ona je bila jedina osoba u vozilu i sa lakšim povredama prevezena je u Opštu bolnicu Pančevo. Nakon uviđaja biće poznato više informacija. Nema obustave saobraćaja - rekao je Grujić za zdravopancevo.rs.

Slupala se zbog smrdibube?!

Prema nezvaničnim informacijama do kojih je portal „Zdravo Pančevo” došao, ženu je zapravo omela smrdibuba koja joj se našla u vidnom polju i koju je ona pokušala da istera iz vozila.