Državna komemorativna svečanost povodom 84. godišnjice stradanja 2.950 nedužnih civila iz Draginca i okolnih sela počeće pomenom ubijenima koji će služiti ovdašnji sveštenici.

Potom će, uz državne i vojne počasti, vence položiti državni sekretar Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Antić, predstavnici Mačvanskog okruga, Grada Loznice, Centra za kulturu ‘’Vuk Karadžić’’, MZ Draginac, OŠ ‘‘14. oktobar’‘, Memorijal ‘‘Draginac’‘, đaci kao i više udruženja građana za negovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije i potomci stradalih.

Okupljenima kod spomen-kosturnice, najveće grobnice seljaka na Balkanu, obratiće se državni sekretar i predstavnik Grada Loznice, a potom će prigodan kulturni program izvesti učenici lozničke Gimnazije ‘’Vuk Karadžić’’ i etno-grupa ‘’Lozice’’.

Nemački okupatorski vojnici pobili su od 13. do 19. oktobra 1941. meštane Draginca i više jadarskih sela, ubijajući starce, žene, decu, a najmlađa žrtva bila je trodnevna beba.

LOZNICA - Draginac.JPG
Foto: Kurir/T.Ilić

U samom Dragincu bilo je najmasovnije streljanje, za četiri dana likvidirano je 1.379 civila. Naredba generala Franca Bemea da za jednog ubijenog nemačkog vojnika treba streljati 100, a svakog ranjenog 50 zarobljenika primenjena je u jadarskim selima. Ubijanje u Dragincu prvi je masovni zločin nad civilnim stanovništvom na prostoru Srbije u Drugom svetskom ratu i prethodio je streljanima civila
u Kraljevu i Kragujevcu koja je nekoliko dana kasnije počinila nemačka vojska.

Organizatori državne ceremonije su Vlade Republike Srbije-Odbor za negovanje tradicija oslobodilačkih
ratova Srbije, Grad Loznica, Centar za kulturu ‘‘Vuk Karadžić’‘ i MZ Draginac.

