ZAPLANJE NE PAMTI DA JE OVO PROCVETALO U OKTOBRU, A ČEDA VELI: Za svojih 90, nisam ovo zapamtio! Evo šta kaže narodno verovanje (FOTO)
Devedesetogodišnji Čedomir Veličković iz ovog kraja kaže da se ne seća da je tako nešto ikada ranije video. „Za svojih devedeset godina nisam zapamtio da jabuka cveta u oktobru. Ovo je prvi put“, kaže on.
Dok stručnjaci ovakve pojave objašnjavaju klimatskim promenama i produženim toplim periodima, Zaplanjci imaju svoje tumačenje.
„Kažu stari – kad jabuka procveta u jesen, biće rodna godina. Sve će da rodi. Čak će i deca da se rađaju ispod Seličevice i Suve planine, a ovce će da blizne“, poručuje Čedomir.
Veoma je neobično, ali jabuka može procvetati u oktobru, iako to nije uobičajeno za njeno prirodno doba cvetanja, koje je u proleće, obično u aprilu ili maju.
To se dešava zbog promena vremenskih uslova, odnosno ako posle dužeg toplog perioda usledi kiša i zatim ponovo visoke temperature, biljka može “pomisliti” da je proleće. Stres biljke – oštećenja, suša ili nagle promene temperature mogu poremetiti njen vegetativni ciklus. Određene sorte jabuka su osetljivije i mogu povremeno “drugo cvetanje” imati u jesen.
U Srbiji su zabeleženi takvi slučajevi u nekoliko navrata poslednjih godina — naročito u južnim delovima zemlje, kada su oktobarski dani bili natprosečno topli.
U vremenu kada vremenske prilike sve češće iznenađuju, ovaj prizor pod Seličevicom podseća da priroda uvek ima svoje tajne i da, čak i u oktobru, ume da procveta.
