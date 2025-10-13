Slušaj vest

Devedesetogodišnji Čedomir Veličković iz ovog kraja kaže da se ne seća da je tako nešto ikada ranije video. „Za svojih devedeset godina nisam zapamtio da jabuka cveta u oktobru. Ovo je prvi put“, kaže on.

Dok stručnjaci ovakve pojave objašnjavaju klimatskim promenama i produženim toplim periodima, Zaplanjci imaju svoje tumačenje.

„Kažu stari – kad jabuka procveta u jesen, biće rodna godina. Sve će da rodi. Čak će i deca da se rađaju ispod Seličevice i Suve planine, a ovce će da blizne“, poručuje Čedomir.

Veoma je neobično, ali jabuka može procvetati u oktobru, iako to nije uobičajeno za njeno prirodno doba cvetanja, koje je u proleće, obično u aprilu ili maju.

To se dešava zbog promena vremenskih uslova, odnosno ako posle dužeg toplog perioda usledi kiša i zatim ponovo visoke temperature, biljka može “pomisliti” da je proleće. Stres biljke – oštećenja, suša ili nagle promene temperature mogu poremetiti njen vegetativni ciklus. Određene sorte jabuka su osetljivije i mogu povremeno “drugo cvetanje” imati u jesen.

U Srbiji su zabeleženi takvi slučajevi u nekoliko navrata poslednjih godina — naročito u južnim delovima zemlje, kada su oktobarski dani bili natprosečno topli.