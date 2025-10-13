Slušaj vest

- Na ovo hodočašće na kojem prinosimo naš trud, našu modernu žrtvu u pešačenje dugo 20 km sa visinskom razlikom od oko 600-800 m (od Brusa do Krive Reke), a u slavu predaka za blagoslov potomaka, krećemo saborno i dostojanstveno, najavljuje dr Aleksandar Milutinović, predsednik Udruženja “Rajko od Rasine” i podseća:

Krvavog oktobra 1942. (stradanje trajalo od 10 - 12. 10.1 942.), stradalo je selo Kriva Reka i okolina, ali pre svega Kriva Reka i Krivorečani, jer se tu u to vreme nalazio Štab Rasinskog korpsa Jugoslovenske vojske pod komandom majora i vojvode Rasinskog Dragutina Keserovića. Tada je stradalo – spaljeno 311 ljudi u crkvi Svetih Apostola Petra i Pavla, koja je dignuta u vazduh, ali spisak žrtava još nije potpun. Stradali su isključivo Srbi, civili, zato jer su pripadali srbskom nacionalnom korpusu, a za povod je uzeto to što je Rasinski korpus JVuO u tom selu imao svoj štab. Pripadnici ove formacije su se evakuisali pre nego je sila 7. brdske dobrovoljačke SS divizije “Princ Eugen” sa oko 20.000 dobro naoružanih i opremljenih folksdojčera iz Banata (osnovana u Beloj Crkvi), udarila u stilu stiha vladike Nikolaja (Đerdan od merdžana):

“Bezbožničke horde navališe na nas,

Ka’ potoci mutni iz oblaka puklih,

A komšije naše, i sva lažna braća,

Što se kleše nama večnim prijateljstvom,

Priskočiše k njima, počeše nas klati,

Decu maljem biti, a starce derati

Pod tuđim okriljem kretoše ustaše,

Od glave do pete oružani teško,

Te odojčad srpski i babe poklaše,

I to delo svoje nazvaše viteško!”.

Prema rečima dr Aleksandra Milutinovića, stradali su svi sem onih koji nisu bili u berbi grožđa u Botunji i njenim poljanama uz ponekog retkog božjeg svedoka kao što je bio Radoslav Trifunović, dečak od deset godina koji je bio sve do svoje smrti pre nekoliko godina uvek pred crkvom u Krivoj Reci čekajući kolonu dece da dođe.

Ovaj marš je karakterističan i po tome što je podržan od prof. Veroljuba Milutinovića i još nekolicine njegovih kolega iz Osnovne škole “Jovan Jovanović Zmaj” iz Brusa, koji povremeno budu u koloni sa decom. Marš je sastavljen 90% od dece starijih razreda osnovne škole. Krivorečko stradanje gotovo je potpuno nepoznato li i opšti detalji nisu poznati previše ni u samom Brusu i okolini.