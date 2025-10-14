Slušaj vest

LOZNICA - U organizaciji udruženja ‘’Memorijal Draginac“ i OŠ ‘’14. oktobar“ održana je tribina sa koje je poručeno da civili ubijeni u oktobru 1941. godine u Dragincu i okolnim jadarskim selima, koje su streljali nemački okupatorski vojnici ‘’ne smeju biti zaboravljeni’’. Tribina je održana juče u sklopu manifestacije ‘’Oktobarski dani u Jadru“ koju u znak sećanja na ubijeno stanovništvo Jadra u Drugom svetskom ratu već godinama priređuje draginačka osnovna škola, kaže predsednik udruženja Ljubisav Rašević.

Foto: V.Đ.

Prema njegovim rečima na početku su predstavljeni istraživački radovi učenica Tamare Gajić i Ive Nikolić koje su, uz mentorsku pomoć nastavnice istorije Dragice Savičić, osvojile prvo mesto na republičkoj smotri talenata u Kragujevcu. Tamara je predstavila istorijski okvir i povod za zločin u Jadru, sa konkretnim primerima sprovođenja naredbe nemačkog okupatora o kažnjavanju srpskog stanovništva. Rad je potkrepila sa dva do sada neobjavljena svedočenja očevidaca stradanja Jadrana, a na smotri je dobila i specijalnu nagradu. Iva je u svom radu predstavila šta je sve od pedesetih godina prošlog veka do danas urađeno da se sačuva sećanje na žrtve Draginca i okolnih sela. Od postavljanja spomen obeležja postradalima preko manifestacija ‘’Dani dečije poezije i proze“, ‘’Likovnog duhovnog saborovanja“, ‘’Oktobarskih dana u Jadru“ i drugih.

Foto: V.Đ.

- Na tribini je analizirana i zastupljenost draginačkog stradanja u istorijskim udžbenicima za osnovce i došlo se do zaista poraznog rezultata. Od šest aktuelnih udžbenika, šest različitih izdavača, u dva se pominje Draginac sa ukupno oko pola rečenice - kaže Rašević koji je sa Draganom Avramovićem, potpredsednikom udruženja, predstavio projekat izrade novog sajta ‘’Memorijal Draginac“.

Foto: V.Đ.

- Sajt će, osim osnovnih podataka o udruženju i Dragincu, od postanka do danas, imati i spiskove stradalih u Jadru u jesen 1941, složene po naseljenim mestima i azbučnom redu žrtava. Novina je što će pored svakog imena i prezimena nastradalog biti ‘’prozor“ sa svim poznatim podacima o njemu. Posetilac će ih klikom na taster videti, ali će moći i da kontaktira naše udruženje i eventualno dopuni te informacije novom fotografijom, ili dokumentom. Dopunjeni sajt biće osim srpskog dostupan i na nemačkom, engleskom i ruskom jeziku, a njegovu izradu finansiraju Ministrastvo za rad i Grad Loznica. U završnoj je fazi i skoro sledi njegovo postavljanje na internet – objasnio je Rašević.