LOZNICA – Otvaranjem izložbe ‘‘Biljne vrste Srbije, miris prirode’‘ Zavoda za zaštitu prirode Srbije, u Galeriji ‘‘Mina Karadžić’‘ počela je tradicionalna manifestacija ‘‘Dani Jovana Cvijića’‘ posvećena velikom naučniku rođenom u Loznici. Na izložbi je predstavljeno bogatstvo i raznovrsnost biljnog sveta Srbijekroz informativne panele, foto i audiovizuelni prikaz, a posetioci se mogu okušati u prepoznavanju mirisa biljaka.

Prema rečima Snežana Nešković Simić, direktorice Centra za kulturu ‘‘Vuk Karadžić“, Loznica čuva sećanje na sve svoje velikane, a oktobar je uvek u znaku Cvijića, geografa svetskog glasa.

- Danas počinjemo ‘‘Dane Jovana Cvijića’‘, a otvara ih izložba Zavoda za zaštitu prirode Srbije sa kojim je naša saradnja intezivirana od 2019. godine kada smo određeni za upravljanje zaštićenog kulturnog predela ‘’Tršić – Tronoša“. Veliki deo života i rada Cvijić je posvetio prirodi, kao i njenom značaju za čovečanstvo. Izložba ‘‘Miris prirode“ prikazuje neke od najznačajnijih i najređih vrsta biljaka u Srbiji, interaktivna je pa posetioci mogu osetiti i prepoznati mirise određenih biljaka – kazala je ona.

Bogosav Stoiljković, naučni saradnik Zavoda i jedan od autora izložbe, kaže da je ovo njeno treće predstavljanje, a pripremljena je u okviru obrazovnog projekta ‘’Zaštićena prirodna dobra Srbije“ i tiče se mirisa biljaka.

- Izložbom skrećemo pažnju na biljne vrste, njihovo bogatstvo, značaj i raznovrsnost u Srbiji. Ljudi često zanemaruju biljke prilikom boravka u prirodi, a treba ih čuvati. U Srbiji je oko 1.200 vrsta koje se štite u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom, 641 su strogo zaštićene, a grupu zaštićenih čini 570 vrsta. Srbija je zemlja bogata biljkama, ona zauzima skoro dva odsto teritorije Evrope i kod nas je skoncentrisano oko 4.200 vrsta biljaka, što je skoro četvrtina flore našeg kontinenta – naveo je Stoiljković na otvaranju izložbe koja traje do 31. oktobra.

Do kraja meseca biće održana još tri programa posvećena Cvijiću, a naredni je u sredu kada će u Muzeju Jovana Cvijića u Beogradu biti održano predavanje ‘‘Terenska istraživanja Jovana Cvijića’‘. Galerija ‘‘Mina Karadžić’‘ biće domaćin predavanja ‘‘Srpsko geografsko društvo-juče, danas, sutra’‘ 23. oktobra, a manifestacija će biti završena 30. kada će u Muzeju Jadra biti otvorena izložba ‘‘Terenska istraživanja Jovana Cvijića’‘ uz projekciju dokumentarnog filma o njemu.

Cvijić je pre 160 godina rođen u Loznici, smatra se utemeljivačem srpske geografije, bio je osnivač Srpskog geografskog društva, a pored ostalog i počasni doktor Univerziteta Sorbone i Karlovog univerziteta u Pragu. Punih 38 godina istraživao je reljef Balkanskog poluostrva, naselja i stanovništvo uz obavljanje pedagoškog rada na Univezitetu u Beogradu. Loznički Centar za kulturu uz pokroviteljstvo Grada Loznice ‘‘Dane Jovana Cvijića’‘ redovno organizuje od 1995. godine.