Dom zdravlja „Dr Sava Stanojević“ iz Trstenika je u stalnom procesu modernizacije i spada u red najopremljenijih u Rasinskom okrugu, ali i znatno šire.

Foto: Dom zdravlja "Dr Sava Stanojević" Trstenik

Sredstvima lokalne samouprave Služba za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Doma zdravlja „Dr Sava Stanojević“ iz Trstenika je dobila ultrazvučni aparat najnovije generacije sa dve sonde (za pregled kukića i abdomena) u vrednosti od 3.175.200 dinara. Takođe ova služba je dobila i: defibrilator, aspirator i inhalator u vrednosti od 413.206 dinara. Zahvaljujući novo nabavljenoj medicinskoj opremi najmlađim pacijentima je obezbeđena najkvalitetnija zdravstvena zaštita, kaže dr Žaklina Ristić, direktorka ove ustanove.

Foto: Dom zdravlja "Dr Sava Stanojević" Trstenik

Zahvaljujući sredstvima lokalne samouprave (oko 9.000.000 dinara) i angažovanju predsednice opštine Trstenik Milene Turk, kompletno je rekonstruisana i Služba za zdravstvenu zaštitu dece i omladine (nekadašnja Covid ambulanta). Od 08. septembra te prostorije se koriste za kurativne preglede dece predškolskog i školskog uzrasta.