U Palati Srbija u Beogradu, državna sekretarka u Ministarstvu rudarstva i energetike Sonja Vlahović uručila je ugovore predstavnicima lokalnih samouprava koje su dobile sredstva na javnom pozivu za sufinansiranje mera energetske sanacije domaćinstava. U ime opštine Varvarin ugovor je preuzeo pomoćnik predsednice opštine Nemanja Čolić.

- Više od 10.000 domaćinstava u 149 gradova i opština u Srbiji imaće priliku da, na novom javnom pozivu, dobije državne subvencije za mere energetske efikasnosti. “Projekat “Čista energija i energetska efikasnost za građane” direktno je usmeren ka građanima, kojima su dostupne subvencije za poboljšanje energetske efikasnosti domaćinstava u iznosu od 50 odsto za pojedinačne mere, do 65 odsto za pakete mera, izjavila je državna sekretarka Sonja Vlahović.Vlahović na svečanosti u Palati Srbija.

Varvarin u programe energetske sanacije domaćinstava.jpg
Foto: Opština Varvarin

Prema njenim rečima, mere se mogu kombinovati, kao što su zamena prozora i izolacija krova uz ugradnju kotla na biomasu ili solarnih panela, što građanima može doneti uštede energije od 25 do 70 odsto, kao i povećanje komfora u stanovanju. Ministarstvo je, zajedno sa lokalnim samoupravama, obezbedilo 2,37 milijardi dinara za realizaciju programa, dok je ekonomski nerazvijenim opštinama omogućeno da država pokrije i njihov deo učešća u subvencijama.

- Pozivamo sve građane da se blagovremeno informišu, jer će u narednih 60 dana sve opštine i gradovi koji učestvuju u programu raspisati javne pozive za dodelu subvencija. Biće dovoljno vremena da se prikupi dokumentacija, jer je propisano da u svakom gradu i opštini mora da prođe najmanje deset dana od objave javnog poziva do početka podnošenja prijava, zaključila je državna sekretarka.

Moravište 2.jpg
Muž je kao čokolada 2.jpg
Opština Varvarin