Na put su krenuli 4. oktobra ispred Hrama Svetog Save, a 23. oktobra bi trebalo da stignu u Uranopolis i već ujutru 24. da se ukrcaju na brod i da stignu na Svetu goru. Putem dok hodaju i prelaze kilometre prati ih kiša, a i povrede na nogama. Ne odustaju. Sanirali su povrede, i za tih devet dana hoda prešli preko nekih 350 kilometara.

Ovo su humanitarci velikog srca koji su krenuli na hodočašće iz plemenitih razloga sa verom, u želji da pomognu.

Marko Marinković, pripadnik SAJ-a, Vladimir Penezić, pripadnik PU Prijepolje, Strahinja Bjelić, pripadnik SBPOK Beograd.

Za Kurir otkrivaju kako su doneli odluku da krenu na put humanosti do Svete gore i manastira Hilandar.

Na humanitarno hodočašće trojica pripadnika MUP-a Srbije krenuli su 4. oktobra ispred Hrama Svetog Save.

„I idemo do Svete gore do manastira Hilandar. Tu ćemo preći oko 750 kilometara, a sve u vezi dece leptira da im pomognemo. To su deca koja boluju od bulozne epidermolize. I kada smo saznali za to o kakvoj se bolesti radi, moj kolega Vladimir i brat Strahinja, on je došao na ideju da tako nešto napravimo. Dogovorili smo se krenuli, smo stupili smo u komunikaciju sa udruženjem oni su nam dali tekući račun u međuvremenu su stigle i SMS poruke ukucate 1 i pošaljete na 3808. Cena poruke je 200 dinara i dobićete poruku „hvala što pomažete deci leptirima“.

Foto: Kurir/T.S.

To je poseban broj iz organizacije „Debra“ koja ima svoj tekući račun i sada imaju i SMS poruke koje smo dobili u toku puta. Do sada to nije bilo, sada eto uključili su se svi, dobile su se i SMS poruke. I sada se može i tako prikupljati novac, i da bi što više ljudi videlo i da bi se uključilo. Imamo instagram profil “Peške do Hilandara“, objašnjava Marko i ističe: „Cilj je da toj deci pomognemo eto sa tog finansijskog aspekta, što više para da se skupi, a i kako je moj brat Strahinja rekao pre neki dan i da se uključe i malo širi spektri kao što su neki veliki trgovinski lanci da daju vaučere tim porodicama, vlasnici naftne industrije ovde u Srbiji da daju neke pogodnosti, kartice za gorivo, apoteke i to je taj neki krajnji cilj hodočašća“.

Marko napominje da što se više ljudi uključi krajnji cilj je da se probudi svest i da se prikupi novac. „ Ta deca se rađaju sa bolešću i ceo život provedu u bolu i njihovi roditelji moraju oko njih da su svaki dan da se brinu o njima i da posmatraju njihovu

patnju bez mogućnosti da im pomognu.

Ima lek koji košta milion evra, tačnije to nije lek to je samo za smanjenje bolova. Tako da eto samo malo više pažnje da se obrati na njih i da svako da neki doprinos svoj, koji može. A evo ovo je naš doprinos, mi mislimo da je to ok. Mi to radimo zbog njih i eto sa neke naše strane, naših ličnih uverenja i verskih i humanih razloga i to je to….“, navodi Marko.

Do Svete gore i Hilandara 19 dana pešačenja „Apsolutno sve peške idemo imamo rute kojima odmaramo tačnije imamo

19 dana za pešačenje i 19 ruta. Tako da idemo od jednog grada do drugog grada gde imamo smeštaj tu spavamo i ujutro sa te tačke krećemo dalje. 23. oktobra bi trebalo da dođemo u Uranopolis I ujutru 24. da se ukrcamo na brod I da idemo Bože zdravlja na Svetu Goru”, objašnjava Marko. Ovo je prvo humanitarno hodočašće trojice pripadnika MUP-a, ali kako ističu tu neće stati.

“Ako Bog da naravno da uvek imamo želju da pomažemo drugim ljudima tako da videćemo prvo da se vratimo da saberemo svoje utiske pa ćemo videti šta ćemo u budućnosti koji su dalji putevi, ali za sada eto …….” Otkrivaju da su ih pratili kiša I povrede

“Pratila nas je kiša, ali sve smo to prebrodili , obukli smo se dobro, tetive, ligament, žuljevi to je sve ok. U Srbiji smo prešli sve kako je

trebalo juče smo imali tu planiranu pauzu, juče smo sanirali te povrede. I evo preko nekih 350 kilometara smo prešli za tih devet dana

hoda I to je to”, kažu sagovornici Kurira I pozivaju sve one koji su u prilici da pomognu ovo humanitarno hodočašće, to urade slanjem SMS poruke, “ukucajte 1 i pošaljite na 3808, za pomoć deci leptirima”.