Reč je o OŠ „Sveti Sava“, gde od novembra 2024. godine važi strogo pravilo: đaci pri ulasku u školu moraju da ostave telefone i pametne satove, a dobijaju ih tek po završetku nastave. Ako se uređaj koristi na času – sledi oduzimanje, a po telefon može da dođe samo roditelj.

„U početku su deca negodovala, pokušavala da nas ubede da im trebaju telefoni, ali nismo odustali. Danas se više druže, razgovaraju, manje su agresivni“, rekla je za Kurir Mirjana Radovanović iz ove škole.

Zamena za telefon – šah i društvene igre

Kako bi đaci imali čime da se zabave, u učionice su postavljeni šahovi, slagalice i društvene igre. „Bilo je čudno gledati decu koja ne znaju da započnu razgovor, ali posle nekoliko meseci sve se promenilo. Naučili su da komuniciraju i da se druže“, objašnjava Radovanović.

Podrška roditelja bila je presudna, a škola danas ima manje problema u ponašanju i veću pažnju među učenicima.

Foto: Kurir/D.Š.

Bez šminke, kratkih majica i energetskih pića

Pravilnik o ponašanju zabranjuje i neprimereno oblačenje – nema suknji i bermuda iznad kolena, majica na bratele, pripijene garderobe i šminke.

U školu je zabranjeno unositi i energetska pića.

„Cilj je da deca razvijaju kulturu ponašanja, brinu o zdravlju i bezbednosti. Stalno razgovaramo o pravilnoj ishrani i opasnostima interneta“, dodaje Radovanović.

Foto: Kurir/D.Š.

Ova škola nije jedina – slične zabrane već važe u OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“ u Sremskoj Kamenici i u nekoliko škola u Rumi, gde telefoni više nisu dozvoljeni tokom nastave.

Stručnjaci poručuju da je to korak u pravom smeru, jer deca postaju zavisna od interneta, a zabrane pomažu da se vrate osnovnim vrednostima – razgovoru, druženju i međusobnom poštovanju.