Svečani doček učenicima i profesorima Gimnazije „Federico II di Svevia“ iz italijanskog grada Altamura U Gimnaziji „Bora Stanković“ u Vranju priređen je svečani doček učenicima i profesorima Gimnazije „Federico II di Svevia“ iz italijanskog grada Altamura.

Tim povodom, direktorka škole, Suzana Mišić Stanković, pozdravila je goste i izrazila zadovoljstvo što se saradnja dve škole nastavlja i

produbljuje. U svom obraćanju, direktorka je istakla da je „povezivanje naše škole, duge i velike tradicije, sa školom iz Italije, zemlje bogate kulturne baštine, velika čast i odgovornost“.

„Nastavljamo da ispisujemo nove stranice istorije naših škola, da gradimo most između dve velike kulture i dva prelepa jezika, što je započeto zahvaljujući izuzetnoj saradnji sa Udruženjem "Dante Aligijeri"; u Vranju,“ poručila je direktorka, dodajući da je ova poseta prilika za nova prijateljstva, razmenu ideja i produbljivanje kulturnih veza.

Ona je podsetila da Vranjska gimnazija ove godine slavi 145 godina postojanja i da, osim negovanja tradicionalnih vrednosti, ostaje otvorena za nove vidove obrazovanja i međunarodnu saradnju:

Gradimo mostove između Vranja i Altamure, Srbije i Italije „Upravo se na tom putu ukrštaju staze naših škola – Gimnazije ‘Bora Stanković’ iz Vranja i Gimnazije ‘Federico II di Svevia’ iz Altamure – vodeći nas ka zajedničkim ciljevima koje ćemo ostvarivati u duhu prijateljstva, poštovanja i saradnje.“

Tim povodom, vranjski gimnazijalci priredili su muzičko-scenski program na čak sedam stranih jezika pod nazivom „Ko govori dva jezika, živi dva života“ — u duhu razumevanja, tolerancije i zajedništva.

Direktorka je na kraju zahvalila svima koji su doprineli organizaciji posete – kolegama, učenicima domaćinima, roditeljima i školskom parlamentu, poručivši: „Hvala svima što zajedno slavimo prijateljstvo, što povezujemo kulture i gradimo mostove između Vranja i Altamure, Srbije i Italije. Dobro nam došli, dragi prijatelji!“

U uzvratnu posetu Vranju došlo je petnaest učenika i dva profesora iz Altamure, koji će tokom nedelje boraviti kod vršnjaka iz Vranjske

gimnazije. Za goste je pripremljen bogat program – obilasci grada, kulturne i obrazovne aktivnosti, kao i zajedničke radionice.

Prvog dana gosti su posetili Muzej-kuću Bore Stankovića i znamenitosti grada, dok će sutra, u Domu vojske, u 19 časova, biti održano finalno takmičenje u izvođenju italijanskih pesama.

Tokom boravka gosti iz Altamure sa domaćinima posetiće i Gradsku kuću u Vranju, Manastir Prohor Pčinjski, kao i Ambasadu Italije u Beogradu.