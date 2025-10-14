Slušaj vest

Hitna pomoć u Kragujevcu u prethodna 24 sata imala je 43 terena (30 tokom dana i 13 tokom noći). U ambulanti Zavoda za urgentnu medicinu je obavljeno 75 pregleda odraslih osoba (tokom dana 15, a tokom noći 60 pregleda) i 17 pregleda dece i adolescenata na pedijatriji. Intervencija na javnom mestu bilo je ukupno 9.

- Tokom dana su se najčešće javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, sa neurološkim problemima, sa povredama i astmatičari. Preko noći pretežno su se javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, sa vrtoglavicom i astmatičari, navode u kragujevačkom Zavodu za urgentnu medicinu, kome je u prethodna 24 časa upućeno 214 poziva telefonom.

