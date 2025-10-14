Slušaj vest

Kada čitamo stihove epskih narodnih pesama u kojima Marko Kraljević pije rujno vino - postoji velika verovatnoća da je to vino napravljeno baš od prokupca.

Sredinom 20. veka gotovo je iskorenjen, a očuvali su je mali vinari, pretežno u aleksandrovačkoj Župi. Renesansa vinske industrije u Srbiji, kao i globalni porast popularnosti autentičnih vina, dali su prokupcu novu šansu i on se danas ponovo širi vinogradima, dok vina od prokupca, po pravilu, dobijaju visoka internacionalna priznanja na ocenjivanjima i degustacijama, kaže Đorđe Živadinović, direktor Muzeja vinarstva i vinogradarstva u Aleksandrovcu.

Prema njegovim rečima, Međunarodni dan prokupca - 14. oktobar, dan koji slavi najpoznatiju autohtonu sortu vinove loze u Srbiji, ove godine obeležava se po deseti put nizom manifestacija širom naše zemlje. U slavu prokupca organizovan je „Karavan prokupca” koji je posetio Prokuplje, Kragujevac i Aleksandrovac, dok će u Beogradu 14. oktobra biti održan tradicionalni „Salon prokupca", na kojem će se na jednom mestu okupiti svi relevantni proizvođači vina od ove sorte i gde će se degustirati najbolja vina od prokupca.

-„Karavan prokupca“ se zaustavio u Aleksandrovcu na platou ispred Muzeja vinarstva i vinogradarstva. U sklopu obeležavanja „Nedelje prokupca“ održana je degustaciona izložba vina proizvedena od autohtone sorte prokupac, čista ili u kupaži sa drugim sortama. Na samoj smotri bilo je 30-ak izlagača, vinara iz Župe. Takođe, u Muzeju vinarstva i vinogradarstva je otvorena i izložba umetničkih slika župskih umetnika pod nazivom „Župa – kolevka prokupca”, istakao je Živadinović.