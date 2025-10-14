Slušaj vest

Pored jezera na Goču, nezaobilazne destinacije ljubitelja ove planine tokom cele godine, meštani su jutros zatekli nesvakidašnji prizor – mečku i dva mečeta koji bezbrižno uživaju na oktobarskom suncu.

Na znatiželjne poglede nisu marili već su nastavili igru skrivanja oko majčinih šapa, nakon čega su se uputili ka vrhovima Goča.

Ovo nije usamljen slučaj ove godine.

U selu Maskova na planini Kušići kod Ivanjice zavladao je strah nakon što su meštani u više navrata videli čak četiri medveda i jednu mečku sa četiri mečeta kako se kreću kroz šumu i penju uz stabla u blizini kuća.

- Svakog dana živimo u strahu, pogotovo sada kada traje sezona pripreme ogreva i mnogo ljudi je u šumi zbog seče drva. Najviše se plašimo mečke sa mladuncima jer znamo da tada postaje agresivna i može da nas napadne, kažu za RINU meštani.

Stanovnici sela ističu da je situacija sve alarmantnija i da nikad nisu bili više uplašeni. Ono što im dodatno uliva strah jeste činjenica da medvedi sad sve ređe padaju u potpuni zimski san.

- Sve više vidimo njihovih brloga, a pored toga penju se po stablima i stalno nailazimo na tragove. To nas dodatno plaši jer znači da su se naselili i da ih ima sve više, dodaju meštani.

Dodatnu zabrinutost izaziva činjenica da se životinje pojavljuju u čoporima, što povećava opasnost za ljude. Strah je još veći jer zakon strogo zabranjuje bilo kakvu reakciju prema medvedima.