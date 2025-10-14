Srbija
ŠTA SE DEŠAVA NA GRANIČNIM PRELAZIMA? Oglasio se AMSS: Ovde se čeka 5 sati!
Slušaj vest
Auto moto savez Srbije (AMSS) je saopštio da automobili, na graničnim prelazima prolaze bez zadržavanja a da kamioni čekaju od sat do pet sati.
AMSS je naveo da kamioni, na prelazu Batrovci sa Hrvatskom čekaju pet sati a u Šidu četiri sata da izađu iz Srbije.
Na prelazu Sremska Rača sa Bosnom i Hercegovinom kamioni čekaju jedan sat da napuste Srbiju, dodaje se.
"Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila", piše u saopštenju.
Reaguj
Komentariši