U svim osnovnim školama na teritoriji grada Bora od danas je obezbeđena besplatna užina za sve učenike, čime je Bor postao prvi grad u Srbiji koji je, pored besplatnih udžbenika i rančeva, omogućio i svakodnevni besplatan obrok za svu decu osnovnoškolskog uzrasta.

Ovaj rezultat postignut je zahvaljujući zajedničkom projektu Grada Bora, rudarske kompanije Serbia Zijin Mining, koja upravlja rudnikom Čukaru Peki, i Udruženja roditelja “Bebironče”. Tokom proteklih meseci u svim gradskim osnovnim školama obnovljene su i opremljene školske kuhinje i kantine, u koje je ukupno uloženo više od 70 miliona dinara – od čega je grad Bor izdvojio 30 miliona, a kompanija Serbia Zijin Mining 40 miliona dinara.

Foto: Dejana Kecić

Gradonačelnik Bora Aleksandar Milikić istakao je da je reč o projektu od izuzetnog značaja za sve borske porodice:

„Bor je danas prvi grad u Srbiji u kome sva deca osnovnoškolskog uzrasta dobijaju besplatnu užinu. Osim sredstava za rekonstrukciju školskih kuhinja, obezbedili smo i dodatnih 50 miliona dinara za nabavku namirnica tokom prvog polugodišta. U školskim kuhinjama svakodnevno će se hraniti 3.142 deteta, a posebna pažnja posvećena je specifičnim režimima ishrane – za 162 učenika pripremaju se obroci bez mesa, dok 24 mališana imaju poseban nutritivni plan. Raduje nas što će deca ponovo osetiti miris školskih kuhinja, kao što je to nekada bilo. Ponosni smo što ovim projektom doprinosimo ravnopravnosti dece i olakšavamo svakodnevicu roditeljima, jer se ostvaruje i značajna ušteda porodičnog budžeta.”

Projekat besplatnih užina „Topli ručak“, predstavlja proširenje inicijative „Za budućnost“, u okviru koje je Serbia Zijin Mining za nabavku udžbenika za učenike viših razreda osnovne škole i školskih rančeva za prvake, od 2022. godine do danas, uložila više od 1,2 miliona dolara. U saradnji sa Gradom Borom koji je obezbedio udžbenike za đake nižih razreda, nekoliko desetina hiljada učenika u Boru dobilo je mogućnost boljeg i kvalitetnijeg obrazovanja.

„Za nas društvena odgovornost znači stvaranje konkretnih rešenja koja unapređuju kvalitet života u zajednici. Kroz zajednički projekat ‘Za budućnost’ prethodnih godina obezbedili smo besplatne udžbenike i rančeve za sve osnovce u Boru, a sada smo, zajedno sa Gradom i Udruženjem roditelja, omogućili i besplatnu užinu. U saradnji sa gradom, obnovili smo i opremili kuhinje i kantine u pet gradskih osnovnih škola, kako bismo svim učenicima obezbedili uslove da se hrane u toplom i bezbednom prostoru. Ovaj projekat, vredan 40 miliona dinara, je jako važan jer je pružio svoj deci jednake uslove i omogućio da se pravilno hrane i zdravo razvijaju. Verujemo da je ulaganje u decu najvrednija investicija u budućnost i zato nam je važno da, zajedno sa gradom Borom i obrazovnim ustanovama, nastavimo da razvijamo projekte koji unapređuju kvalitet obrazovanja i brigu o deci,“ kazao je Aleksandar Vesić, direktor ESG sektora kompanije Serbia Zijin Mining.

Zahvalnost kompaniji i Gradu uputio je i predsednik Udruženja roditelja „Bebironče“, Milovan Matović, istakavši da Bor postavlja primer koji bi trebalo da slede i druge lokalne samouprave:

„Veoma sam srećan što je projekat besplatne užine, koji je pokrenulo naše udruženje roditelja zaživeo. Ovo je dokaz da zajedničkim delovanjem lokalne vlasti, privrede i građanskih udruženja možemo stvoriti sistemsku podršku porodicama. Projekat besplatne užine nije samo socijalna mera, već ulaganje u jednakost, zdravlje i obrazovanje dece. Nadamo se da će naredne godine projekat obuhvatiti i učenike srednjih škola na teritoriji našeg grada. Zahvaljujem se Gradu Boru i kompaniji Serbia Zijin Mining na podršci i viziji koja daje konkretne rezultate.”

Da projekat ima snažan odjek među najmlađima pokazali su i osmesi đaka koji su prvi put zajedno doručkovali u novouređenim školskim kantinama.

„Drago mi je što sada svi zajedno jedemo u školi. Hrana je ukusna, a posle užine imamo više vremena za igru“, kaže Sara Cvetković, učenica trećeg razreda OŠ „3. oktobar“.