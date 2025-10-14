Slušaj vest

Večeras, nešto pre 22 časa, milanovačkim vatrogascima prijavljen je požar na porodičnoj kući u Železničkoj ulici u Gornjem Milanovcu, u neposrednoj blizini dečje igraonice.

Kako se nezvanično saznaje, u trenutku izbijanja požara u kući nije bilo nikoga, te nema povređenih.

Prema nezvaničnim saznanjima, vatra je zahvatila krov i potkrovlje objekta, a na licu mesta intervenisala su tri vatrogasna vozila.

Vatrogasci su požar stavili pod kontrolu, dok ekipe i dalje rade na dogašivanju. Uzrok požara biće utvrđen naknadnom istragom.

