Srbija
POŽAR U GORNJEM MILANOVCU: Gori porodična kuća, vatrogasci se bore s vatrenom stihijom (VIDEO)
Slušaj vest
Večeras, nešto pre 22 časa, milanovačkim vatrogascima prijavljen je požar na porodičnoj kući u Železničkoj ulici u Gornjem Milanovcu, u neposrednoj blizini dečje igraonice.
Kako se nezvanično saznaje, u trenutku izbijanja požara u kući nije bilo nikoga, te nema povređenih.
Prema nezvaničnim saznanjima, vatra je zahvatila krov i potkrovlje objekta, a na licu mesta intervenisala su tri vatrogasna vozila.
Vatrogasci su požar stavili pod kontrolu, dok ekipe i dalje rade na dogašivanju. Uzrok požara biće utvrđen naknadnom istragom.
Reaguj
Komentariši