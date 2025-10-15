Ekipe hitne pomoći u Kragujevcu u prethodna 24 sata obavile su 43 intervencije na terenu (29 tokom dana i 14 tokom noći).
SRCE, VRTOGLAVICA, PRITISAK: Usijali se telefoni Hitne u Kragujevcu
U ambulanti Zavoda za urgentnu medicinu su obavljena 63 pregleda odraslih osoba (tokom dana 20, a tokom noći 43 pregleda).
Na javnom mestu bilo je ukupno 7 intervencija.
- Tokom dana su se najčešće javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, sa srčanim problemima, sa vrtoglavicom i astmatičari. U toku noći pretežno su se javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, sa povredama, oboleli od karcinoma i astmatičari, navode u kragujevačkom Zavodu za urgentnu medicinu, kome je upućeno 166 poziva telefonom u prethodna 24 časa.
