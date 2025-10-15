Slušaj vest

U svetlosti Hramovne Slave Pokrova Presvete Bogorodice, u Pokrovsku crkvu u Petrovaradinu stigla je velika svetinja.

Dalekog 14. oktobra 911. godine, za vreme cara Lava Mudrog, u četvrtom času svenoćnog bdenja u Bogorodičinoj crkvi u Carigradu pojavila se Majka Božja sa raširenim omoforom, odnosno pokrovom na rukama, kojim je, moleći se, pokrila sve prisutne, dajući znak da pod svoje okrilje uzima sve one koji veruju u Nju i Njenog sina. Prvi su je videli Sveti Andrej Jurodivi i Njegov učenik Epifanije...

Svoj mali jubulej, desetogodišnjicu osvećenja i Slavu, Pokrovska crkva u Petrovaradinu proslavila je Svetom arhijerejskom liturgijom, kojom je načalstvovao Mitropolit sremski gospodin Vasilije. A u svečarskom kontekstu vernici su se poklonili velikoj pristigloj svetinji – čestici pojasa Presvete Bogorodice.

Časni pojas Presvete Bogorodice, po predanju od kamilje dlake, načinila je i nosila najsvetija među ženama. Posle Njenog upokojenja i Uspenja čuvan je u Jerusalimu, Kapadokiji i Konstantinopolju.

Tokom vekova otiman i poklanjan, sečen i spajan, nošen u ustancima, bitkama i pri stradanjima od epidemija, isceljivao je običan svet i vladare... U 14. veku, u Srbiju ga donosi knez Lazar, a potom daruje Hilandaru. O tome svedoči i freska na hilandarskim zidu.

Danas najveći deo Časnog pojasa Presvete Bogorodice čuva svetogorski manastir Vatoped. Svakodnevno, u svet odlaze stotine metara pamučne trake osveštane na Njemu, da pomogne u bolesti i iščekivanju poroda.

Čestica ove jedinstvene svetinje svekolikog hrišćanstva u Pokrovskoj crkvi u Petrovaradinu biće do 19. oktobra.

U svetlosti hramovne slave, u 18 časova biće služena i Sveta Tajna jeloosvećenja.