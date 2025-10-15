Slušaj vest

- Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da pokažu razumevanje i strpljenje tokom trajanja radova, kao i da koriste alternativne saobraćajnice u skladu sa postavljenom privremenom signalizacijom, kažu za RINU izvođači radova.

Za teretna vozila do 10 tona biće omogućeno povremeno propuštanje u terminu od 16:00 časova do 07:00 časova narednog dana, s obzirom na to da je prolazak teških kamiona obilažnicom kroz grad zabranjen.

Nadležni pozivaju i privredne subjekte da prilagode svoje logističke aktivnosti i planove transporta, kako bi se radovi odvijali bezbedno i efikasno, a protok robe i materijala organizovao u skladu sa novim režimom saobraćaja.

Iz opštine Prijepolje poručuju da će građani o svim promenama i fazama radova biti blagovremeno obavešteni, te zahvaljuju na razumevanju i saradnji.

