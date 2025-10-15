Slušaj vest

Pripadnici Policijske uprave u Prijepoljurasvetlili su slučaj oštećenja putničkog vozila koji se dogodio u noći između nedelje i ponedeljka, na skretanju ka teretnoj železničkoj stanici, nedaleko od Pljevaljske petlje.

- Operativnim radom policije slučaj je brzo rasvetljen. Utvrđeno je da je delo počinila bivša vanbračna partnerka vlasnika oštećenog automobila. Protiv nje je podneta prekršajna prijava po Zakonu o javnom redu i miru - kaže za RINU izvor upoznat sa slučajem.

U skladu sa Zakonom o sprečavanju nasilja u porodici, nadležni organi su izrekli hitnu meru zabrane kontaktiranja i prilaska oštećenom licu.

Inače, na vozilu marke "folksvagen" polomljena su sva stakla i retrovizori, dok su gume na automobilu bile izbušene.

Policija u Prijepolju nastavlja da preduzima sve zakonom propisane mere kako bi se obezbedila sigurnost građana i sprečilo ponavljanje sličnih incidenata.

Kurir.rs/Rina

Ne propustiteSrbijaRADOVI NA PUTU: Potpuna obustava saobraćaja na deonici u Prijepolju zbog izvođenja radova
17605223891746423370169536950516570967801595075592uzice-guzve-fotorina1 (1).jpg
DruštvoDŽIP CRNOGORSKIH TABLICA SE PREVRNUO, SVE STVARI POISPADALE: Saobraćajna nezgoda kod Prijepolja, objavljena fotografija s lica mesta (FOTO)
shutterstock-138017768.jpg
DruštvoNestao Atila Vukomanov nakon što je prešao granicu sa Crnom Gorom: Trag mu se gubi na putu ka Subotici, očajna majka moli za pomoć (FOTO)
1760014510Foto-privatna-arhiva.jpg
SrbijaRANIJE GA NISU VIDELI, NITI ZNAJU ODAKLE JE: Nezvani gost došao da se počasti pred zimski san! Kamere na Jadovniku snimile sve (VIDEO)
1759921565_prijepolje-medved-ug-jadovnik_(1).jpg