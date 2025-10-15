Slušaj vest

Brzom reakcijom vatrogasaca u Novom Sadu spasen je jedan maleni život u poslednji čas!

Naime, pripadnici vatrogasno-spasilačkog odeljenja Temerin radili su na gašenju požara niskog rastinja u mestu Sirig, kada su spasili jednog ježa

- Jež je spasen u poslednji čas, a požar je brzo ugašen - navodi se ispod fotografije Instagram stranice "nsuzivo.rs". 

Nije poznato stanje ježa, ali se nadamo da je dobro nakon ove uspešne akcije. 

Kurir.rs

