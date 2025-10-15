Požar je brzo ugašen na niskom rastinju u mestu Sirig
Akcija spasavanja
MALIŠAN SPASEN U POSLEDNJI ČAS! Pune ruke posla vatrogasaca u okolini Temerina: Ugasili požar, pa naišli na NJEGA! (FOTO)
Brzom reakcijom vatrogasaca u Novom Sadu spasen je jedan maleni život u poslednji čas!
Naime, pripadnici vatrogasno-spasilačkog odeljenja Temerin radili su na gašenju požara niskog rastinja u mestu Sirig, kada su spasili jednog ježa.
- Jež je spasen u poslednji čas, a požar je brzo ugašen - navodi se ispod fotografije Instagram stranice "nsuzivo.rs".
Nije poznato stanje ježa, ali se nadamo da je dobro nakon ove uspešne akcije.
