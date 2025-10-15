Slušaj vest

Čini se da pojedini medvedi ne mare što nam u susret ide zima, te se još uvek opušteno šetaju prirodom. 

Tako je nadzorna kamera danas snimila jednog kako se šetka na Tari i opušteno ruča.

Zimski san ili hibernacija

Inače, medvedi se trenutno nalaze u stanju hiperfagije kada pred zimski san intenzivno traže hranu. Ali, i pored hibernacije zimi, usled klimatskih promena i sve blažih zima — dešava se da uopšte nemaju zimski san

Tokom hladnih meseci se uglavnom nalaze u svojim brlozima, mada neki mogu biti aktivni i tokom cele zime i na svakih deset dana ustaju kako bi urinirali ili pili vodu.

Skrovita stanište Tare omogućila su opstanak najbrojnijoj i najznačajnijoj populaciji medveda u Srbiji. U Nacionalnom parku Tara živi više 60 odraslih jedinki, a njih 18 je markirano i prate se preko GPS ogrlice i foto zamki.

