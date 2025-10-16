Slušaj vest

U ambulanti Zavoda za urgentnu medicinu je obavljeno 65 pregleda odraslih osoba (u toku dana 15, a tokom noći 50 pregleda) i 19 pregleda dece i adolescenata na pedijatriji. Intervencija na javnom mestu bilo je ukupno 3.

- Tokom dana su se najčešće javljali pacijenti sa visokim i niskim krvnim pritiskom, sa temperaturom, sa nesvesticom i pacijenti sa stresnim reakcijama. U toku noći pretežno su se javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom i sa bolom u grudima, kažu u kragujevačkom Zavodu za urgentnu medicinu. Za 24 sata telefonom su upućena 123 poziva hitnoj pomoći.

Kurir.rs

