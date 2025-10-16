PRVI SRPSKI KOLAČ: Hranio je hajduke i vojsku, a njegova tradicija i dalje živi - Čak i domaćice su zaboravile na njega, a nekada je bio sredstvo preživljavanja
Domaćice su se nekada za poslastice snalazile kako su znale i umele. Pošto nisu imale savremene namirnice, koristile su ono što je Srbija imala u izobilju. Tako je nastao prvi srpski kolač, šljivko. Hranljiv i dugotrajan, ovaj kolačić bio je strateška hrana hajducima, ali i vojnicima srpske vojske tokom Balkanskih i Prvog svetskog rata.
Šljivko potiče iz vremena kada čokolade nije bilo u domovima i služio je kao izvor energije deci i vojnicima. Na ovim prostorima prvi put se pominje u vreme vladavine Otomanskog carstva. Zahvaljujući domaćici iz Niša, Slavici Janačković, ovaj kolač, za koji se veruje da je najstariji u Srbiji, ponovo je „oživeo“ na gastro-manifestacijama.
- ovo je prva poslastica koja je darivana deci umesto čokolade, a koristili su je i vojnici. Oni su preživljavali na ovom kolaču u Prvom svetskom ratu i za vreme Otomansog carstva - kaže Slavica Janačković, domaćica iz Niša.
Recept je jednostavan, ali jedinstven. Šljive se kuvaju do gustine džema, dodaje se kukuruzno brašno, oblikuje se i suši na listu kupusa. Kolač se potom uvija u list kupine, koji su vojnici i deca koristili i kao čaj.
- Probala sam ovaj kolač vrlo mala, moja baka je pravila. Kada sam naišla na recept, rekla sam da moram da ga pravim - kaže Janaković.
Da je reč o zaboravljenoj poslastici, govori i podatak da mnoge domaćice u Nišu nisu znale koji je najstariji srpski kolač, te je najčešća pretpostavka bila da su prvi srpski kolači salčići.
Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.
Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 9 za korisnike SBB EON, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.
Kurir.rs