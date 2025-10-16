Mlad i nasmejan Branko Vitorović (26) već tri godine vredno radi u JKP „Bioktoš“ Užice.
težak posao
BRANKO JE PONOS UŽICA: Mlad i vredan radi težak posao, ali s osmehom i kaže: Od svog rada živim časno i pošteno (FOTO)
Slušaj vest
Građani ga svakodnevno viđaju na Gradskom trgu i kod Kec bara, gde je zadužen za čistoću i uređenje.
Iako posao nije lak, Branko ga obavlja s osmehom, posvećeno i odgovorno. Kaže da od svog rada živi časno i pošteno, a kolege ističu njegovu vrednoću i spremnost da uvek pomogne.
Branko je primer da nije sramota biti čistač ulica, sramota je ne ceniti one koji svojim radom čine naš grad lepšim i urednijim.
Kurir.rs/Užice oglasna tabla
Reaguj
Komentariši