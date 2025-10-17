Slušaj vest

KRALJEVO – Grad Kraljevo leži na obalama tri reke - Zapadne Morave, Ibra i Ribnice, međutim ako bi pitali građane omiljena i ona koja zauzima posebno mesto u njihovom srcu definitivno je reka Ibar. Nekada je to bilo mesto sastanaka, okupljanja a obale su tokom letnjih meseci bile pune kupača.

- Bilo je to zaista nezaboravno, osamdesetih godina ovde niste imali gde peškir da stavite tokom leta. Ovde se družilo, zaljubljivalo, stvarane su neraskidive veze za čitav život. Danas je to drugačije, ima ljudi da se kupaju ali ne toliko kao ranije, kaže za RINU Kraljevčanka Dragica Simović.

Da je Ibar omiljena kraljevačka reka potvrđuje i dugogodišnji novinar i svojevrsni hroničar grada Kraljeva koji godinama unazad prati dešavanja u Raškom okrugu.

– Kraljevo leži na obalama tri reke, ali je Ibar oduvek bio najomiljenija kraljevačka reka. Nažalost, danas je, kao i mnoge druge reke u Srbiji, zagađena. Tokom letnjih meseci Zavod za javno zdravlje redovno vrši analize vode na nekoliko lokacija, i više puta ove godine voda iz Ibra nije bila hemijski i bakteriološki ispravna za kupanje. Nije sad u toj meri da ćete se otrovati ako se okupate, ali preporuka je bila da se tuširate nakon kupanja u njoj, istakao je novinar Ljubiša Lešević.

On napominje da je nekada Ibar bio centralno mesto okupljanja Kraljevčana, dok se danas reka uglavnom koristi za šetnju i rekreaciju.

– Kraljevčani vole da se šetaju pored Ibra, posebno otkako je uređeno korito i obaloutvrda u dužini od nekoliko kilometara. Ali, nažalost, sam Ibar po mom mišljenju nije za kupanje. Sve plaže na Ibru su, u stvari, divlje plaže. Najpoznatija među njima i dalje je Gradska plaža, koja se nalazi gotovo u centru grada, a odmah za njom slede Mirina česma i plaža u Vojnom naselju. Ove plaže su tradicionalno najposećenije, ali ni jedna nema status zvanične, jer nema spasilačku službu. Ipak, to ne sprečava građane da u toplim danima potraže osveženje na Ibru, zaključuje Lešević.

Kako bi potencijali reke Ibar, ali i drugih kupališta u Kraljevu bio makismalno iskorišćen, Turistička organizacija Kraljeva pripremila je brošuru sa mapom svih kupališta i bazena, koja je već postala pravi vodič za sve ljubitelje letnjeg osveženja.

– Turistička organizacija Kraljeva je u pripremi za kupališnu sezonu izradila turističku brošuru kupališta Kraljeva i okoline. Međutim, kod nas se to stalno menja, pa smo morali da je dopunimo jer su se u međuvremenu pojavila još dva nova bazena – jedan u samom centru, pored reke Ibar, i jedan u prigradskom naselju. Kraljevo je danas mesto gde možete svakog dana da se kupate na drugom bazenu, a brošura nudi i opis svakog od njih, zajedno sa mapom na poslednjoj strani – rekao je za RINU Igor Tešić, v.d. direktor Turističke organizacije grada Kraljeva.

On je istakao da je minula letnja sezona bila izuzetno uspešna, jer su vremenski uslovi pogodovali, a povećan broj posetilaca pokazuje da je brošura naišla na dobar odziv.

– Ljudi su je rado koristili, jer im je pomogla da sami planiraju gde će se kupati svakog dana. Pokazala se kao praktična i korisna, a istovremeno je doprinela i većoj poseti gradskim bazenima, dodao je Tešić.