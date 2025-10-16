Slušaj vest

Humanitarci velikog srca — Marko Marinković, pripadnik SAJ-a, Vladimir Penezić, pripadnik PU Prijepolje, Strahinja Bjelić, pripadnik SBPOK Beograd — prešli su neverovatnih 487 kilometara za decu leptire, a na svom hrabrom hodoćašću do Hilandara čeka ih još 250 kilometara.

Kako je Kurir pisao, na put su krenuli 4. oktobra ispred Hrama Svetog Save, a 23. oktobra bi trebalo da stignu u Uranopolis i već ujutru 24. da se ukrcaju na brod i da stignu na Svetu goru. Putem dok hodaju i prelaze kilometre prati ih kiša, a i povrede na nogama, ali ne odustaju.

Za Kurir su otkrili kako i zašto su se odlučili da krenu na put humanosti do Svete gore.

- Idemo do Svete gore do manastira Hilandar. Tu ćemo preći oko 750 kilometara, a sve u vezi dece leptira da im pomognemo. To su deca koja boluju od bulozne epidermolize. I kada smo saznali za to o kakvoj se bolesti radi, moj kolega Vladimir i brat Strahinja, on je došao na ideju da tako nešto napravimo - rekli su i dodali:

1/5 Vidi galeriju Pripadnici MUP za decu leptire na humanitarnom putu do Hilandara Foto: Ustupljene fotografije

- Stupili smo u komunikaciju sa udruženjem, koje nam je dalo tekući račun, i svako ko želi može da pošalje SMS poruku: ukucate 1 i pošaljete na 3808. Cena poruke je 200 dinara i dobićete poruku "hvala što pomažete deci leptirima".

O humanitarnoj akciji

Imaju i Instagram profil "Peške do Hilandara", objašnjava Marko.

- Cilj je da toj deci pomognemo sa tog finansijskog aspekta, što više para da se skupi, a i kako je moj brat Strahinja rekao pre neki dan i da se uključe i malo širi spektri kao što su neki veliki trgovinski lanci da daju vaučere tim porodicama, vlasnici naftne industrije ovde u Srbiji da daju neke pogodnosti, kartice za gorivo, apoteke i to je taj neki krajnji cilj hodočašća.

Marko napominje da što se više ljudi uključi krajnji cilj je da se probudi svest i da se prikupi novac.

- Ta deca se rađaju sa bolešću i ceo život provedu u bolu i njihovi roditelji moraju oko njih da su svaki dan da se brinu o njima i da posmatraju njihovu patnju bez mogućnosti da im pomognu. Postoji lek koji košta milion evra, tačnije to nije lek već se koristi samo za smanjenje bolova. Tako da eto samo malo više pažnje da se obrati na njih i da svako da neki doprinos svoj, koliko može.