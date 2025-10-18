IZ NJIHOVE KRVI NIKLA JE NAŠA SLOBODA Obeležena godišnjica Boja na Loznici (FOTO)
Na mestu gde je pre 215 godina grad branjen od Turaka obeležena je godišnjica Boja na Loznici, jedne od najznačajnijih srpskih pobeda u Prvom srpskom ustanku.
Najpre je u Pokrovskoj crkvi vladika šabački Jerotej, sa sveštenstvom, služio parastos vojvodi Antoniju Anti Bogićeviću, vojskovođama i svih znanim i neznanih ustanicima postradalim u velikom boju, a onda su predstavnici gradske uprave, Centra za kulturu "Vuk Karadžić" i škole "Anta Bogićević" položili vence na grob vojvode koji je komandovao odbranom grada, branilo ga je 1.200 ustanika, a opsada je trajala dvanaest dana.
Povod našeg okupljanja su podvig i žrtva naših predaka koji su u ovom boju, vrelom krvcom i mišicom junačkom, branili svoju zemlju i narod, pravo na postojanje i svoju slobodu, kazao vladika Jerotej.
- Njihova ljubav nas je ovde sabrala kao i svest o tome da je iz njihove borbe i njihove krvi, iznikla moderna srpska država i sloboda koju danas uživamo. Borba lozničkih ustanika nije imala samo nacionalne i političke motive, ona je, pre svega, bila poput borbe koju je vodio sveti knez Lazar na Kosovu polju, borba za zadobijanje carstva nebeskog, za očuvanje svoje vere i hrišćanskog imena. Loznički ustanici su se borili za večnost, ne samo svoju nego i našu. Ovaj prostor crkvene porte je dvostruko sveti, kako zbog svetinje hrama božijeg tako i svetinje mučenika koji su se uzidali u temelje hrama i prostora oko njega – poručio je vladika.
Zamenik gradonačelnika, Petar Gavrilović kazao je da se danas "obeležava jedan od najznačajnijih datuma u istoriji ovog kraja i Srbije".
- Sloboda je na ovim prostorima najskuplja reč i mnogi naši preci su za nju dali živote. Istorija ovog podneblja je istorija borbe za slobodu, istorija časti i pravednosti. Od borbe protiv Turaka, pa nadalje srpski narod je postradao, ali je uvek bio na pravoj strani istorije braneći pravdoljublje, slobodu, jednakost i poštovanje čoveka kao pojedinca. Na nama je da ne zaboravimo njihova herojska dela i mladima stalno ukazujemo kolika je njihova vrednost i veličina. Da budu svesni da su potomci herojskog naroda koji se uvek borio za slobodu i ljudske vrednosti koje se protive zlu, beščašću, nemoralu - kazao je Gavrilović.
O boju je govorio istoričar Stefan Pavlović iz Centra za kulturu, a u programu su učestvovali etno-grupa "Lozice" i guslar Milutin Đuričić. Loznicu je pre 215 godina napao Ali-paša Vidajić sa 30.000 vojnika, a važan datum za ishod boja bio je 4. oktobar, po starom kalendaru, kada u pomoć stiže Karađorđe sa oko 10.000 vojnika. Presudna bitka vođena je 5. i 6. oktobra, po starom, odnosno 17. i 18. po novom kalendaru, na Tičar polju.
O žestini boja govore Karađorđeve reči da je to batalija u kakvoj nije do tada učestvovao, iako se već borio u Mišarskoj i ostalim bitkama. Poznati guslar Filip Višnjić opevao je čuvene dane borbe iz 1810. godine u pesmi "Boj na Loznici".
Inače, loznički šanac je podignut u prvoj polovini 1807, tri godine pre opsade i do danas je ostao najočuvaniji istorijski lokalitet tog tipa u Srbiji. Obeležavanje velikog jubileja organizovali su Grad Loznica, Crkvena opština loznička i Centar za kulturu.
