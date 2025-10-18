Slušaj vest

Na mestu gde je pre 215 godina grad branjen od Turaka obeležena je godišnjica Boja na Loznici, jedne od najznačajnijih srpskih pobeda u Prvom srpskom ustanku.

Najpre je u Pokrovskoj crkvi vladika šabački Jerotej, sa sveštenstvom, služio parastos vojvodi Antoniju Anti Bogićeviću, vojskovođama i svih znanim i neznanih ustanicima postradalim u velikom boju, a onda su predstavnici gradske uprave, Centra za kulturu "Vuk Karadžić" i škole "Anta Bogićević" položili vence na grob vojvode koji je komandovao odbranom grada, branilo ga je 1.200 ustanika, a opsada je trajala dvanaest dana.

Povod našeg okupljanja su podvig i žrtva naših predaka koji su u ovom boju, vrelom krvcom i mišicom junačkom, branili svoju zemlju i narod, pravo na postojanje i svoju slobodu, kazao vladika Jerotej.

- Njihova ljubav nas je ovde sabrala kao i svest o tome da je iz njihove borbe i njihove krvi, iznikla moderna srpska država i sloboda koju danas uživamo. Borba lozničkih ustanika nije imala samo nacionalne i političke motive, ona je, pre svega, bila poput borbe koju je vodio sveti knez Lazar na Kosovu polju, borba za zadobijanje carstva nebeskog, za očuvanje svoje vere i hrišćanskog imena. Loznički ustanici su se borili za večnost, ne samo svoju nego i našu. Ovaj prostor crkvene porte je dvostruko sveti, kako zbog svetinje hrama božijeg tako i svetinje mučenika koji su se uzidali u temelje hrama i prostora oko njega – poručio je vladika.

1/8 Vidi galeriju Obeležena godišnjica Boja na Loznici Foto: T.Ilić

Zamenik gradonačelnika, Petar Gavrilović kazao je da se danas "obeležava jedan od najznačajnijih datuma u istoriji ovog kraja i Srbije".

- Sloboda je na ovim prostorima najskuplja reč i mnogi naši preci su za nju dali živote. Istorija ovog podneblja je istorija borbe za slobodu, istorija časti i pravednosti. Od borbe protiv Turaka, pa nadalje srpski narod je postradao, ali je uvek bio na pravoj strani istorije braneći pravdoljublje, slobodu, jednakost i poštovanje čoveka kao pojedinca. Na nama je da ne zaboravimo njihova herojska dela i mladima stalno ukazujemo kolika je njihova vrednost i veličina. Da budu svesni da su potomci herojskog naroda koji se uvek borio za slobodu i ljudske vrednosti koje se protive zlu, beščašću, nemoralu - kazao je Gavrilović.

O boju je govorio istoričar Stefan Pavlović iz Centra za kulturu, a u programu su učestvovali etno-grupa "Lozice" i guslar Milutin Đuričić. Loznicu je pre 215 godina napao Ali-paša Vidajić sa 30.000 vojnika, a važan datum za ishod boja bio je 4. oktobar, po starom kalendaru, kada u pomoć stiže Karađorđe sa oko 10.000 vojnika. Presudna bitka vođena je 5. i 6. oktobra, po starom, odnosno 17. i 18. po novom kalendaru, na Tičar polju.

O žestini boja govore Karađorđeve reči da je to batalija u kakvoj nije do tada učestvovao, iako se već borio u Mišarskoj i ostalim bitkama. Poznati guslar Filip Višnjić opevao je čuvene dane borbe iz 1810. godine u pesmi "Boj na Loznici".

Inače, loznički šanac je podignut u prvoj polovini 1807, tri godine pre opsade i do danas je ostao najočuvaniji istorijski lokalitet tog tipa u Srbiji. Obeležavanje velikog jubileja organizovali su Grad Loznica, Crkvena opština loznička i Centar za kulturu.