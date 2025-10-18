Konkursi raspisani sredine jula traju do utroška predviđenog novca, ili do 1. decembra. Najviše novca, 30 miliona dinara odvojeno je u lokalnom budžetu za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, a za osiguranje i veštačko osemenjavanje po milion i po dinara. Za investicije u fizičku imovinu ponovo je, kao i ranijih godina, bilo najveće interesovanje pa je za 311 već rešenih zahteva utrošen sav predviđeni novac. Za osiguranje je bilo šest zahteva i ukupno je do sada isplaćeno 190.000 dinara, inače, ovakav konkurs postoji i na nivou države, a pošto nije moguće uzeti oba poljoprivrednici se odličuju za jedno od ta dva osiguranja. Kod veštačkog osemenjavanja isplaćena su tri zahteva, ukupno 24.000 dinara, ali oni u većem broju po pravilu stižu u novembru kada se i najviše predaju. Za kupljene nove mašine, priključnu poljoprivrednu mehanizaciju maksimalno se dobija do 250.000 dinara, a do 200.000 za novu opremu na gazdinstvu, višegodišnje zasade, novu opremu za navodnjavanje i kvalitetna priplodna grla. Na području Loznice malo više je od 4.700 aktivno registrovanih domaćinstava, a to je jedan od osnovnih uslova za konkurisanje.