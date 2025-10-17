Slušaj vest

Lučani – Nakon najnovijih realizovanih projekata Dragačevo konačno diše punim plućima. Naime, Osnovna škola “Akademik Milenko Šušić” dobila je moderne gasne kotlove, čime je u ovom mestu simbolično ugašena poslednja kotlarnica na čvrsto gorivo.

Predsednik opštine Lučani istakao je da je reč o velikom iskoraku za lokalnu zajednicu.

– Kotao u školi bio je star gotovo 50 godina, učionice su bile hladne, deca su sedela u jaknama. Danas je sve drugačije, toplo je, čisto i vazduh koji dišemo je zdraviji. Ovo je peta kotlarnica ugašena u Guči u poslednje tri godine i svi smo sada prešli na gas – rekao je za RINU predsednik opštine Milivoje Dolović zahvalivši Ministarstvu zaštite životne sredine i Vladi Srbije na podršci malim opštinama.

Direktorka osnovne škole „Akademik Milenko Šušić“ istakla je da su deca i zaposleni presrećni što sada imaju stabilno i toplo grejanje.

– Godinama smo čekali ovaj trenutak. Stari kotao nije mogao da zagreje učionice, deca su bila u jaknama. Sada je sve drugačije, zahvaljujući opštini i Ministarstvu – kazala je direktorka Dragica Dojčinović.

Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov posetila je Guču i ovom prilikom uručila ključeve novog kamiona direktoru Javnog komunalnog preduzeća „Komunalac“ Lučani. Tokom posete, Pavkov je obišla i nove gasne kotlove postavljene u vrtiću i Osnovnoj školi „Akademik Milenko Šušić“.

Ministarka Pavkov naglasila je da sinergija lokalne samouprave i ministarstva daje konkretne rezultate.

– Zamena kotlova na gas i modernizacija komunalne opreme direktno utiču na poboljšanje kvaliteta vazduha i života građana. Posebno mi je drago što opština Lučani sada više nema nijednu javnu ustanovu koja koristi ugalj – rekla je Pavkov.

Ona je dodala da Ministarstvo nastavlja da podržava projekte koji spajaju ekologiju i lokalni razvoj.

– Na području planine Jelice podržali smo projekte turističke organizacije Guča, kako bismo podstakli održivi i ekološki turizam. Sve radimo s ciljem da životna sredina bude kvalitetnija i zdravija – poručila je ministarka.

Uvođenjem ekološki prihvatljivih energenata i modernizacijom komunalne infrastrukture, Lučani potvrđuju da briga o čistijem vazduhu i zdravijem okruženju postaje jedan od prioriteta lokalne zajednice.