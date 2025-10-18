Slušaj vest

Nakon obilnih padavina u prethodnom periodu na putnom pravcu koji vodi do nekoliko sela na teritoriju Užica došlo je do pojave klizišta. Nadležne ekipe su izašle na teren i rade na sanaciji.

- U toku su radovi na sanaciji klizišta u Sinjevcu, na putnom pravcu prema Staparima, Biosci i Kremnima, navodi sa na Sajtu grada Užica.

Foto: Rina/Grad Užice

Radove su obišli zamenik gradonačelnice Rajko Radosavljević i pomoćnik gradonačelnice Stefan Maksimović.

Kako su istakli, radi se pozida u dužini od 25 metara i tri metra visine sa ciljem da se sanira klizište i putni pravac bude u potpunosti bezbedan za korišćenje.

