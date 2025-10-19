Slušaj vest

MALI ZVORNIK - Ugovor o finansiranju projekata unapređenja energetske efikasnosti, kojim su obezbeđena sredstva za energetsku sanaciju objekata od javnog značaja u Malom Zvorniku, potpisao je u ime lokalne samouprave predsednik opštine Zoran Jevtić, u Minoci. Projekat će biti realizovan u okviru Nacionalnog programa energetske sanacije objekata u jedinicama lokalne samouprave, čiji je nosilac Ministarstvo rudarstva i energetike.

MALI ZVORNIK - Mali Zvornik.JPG
Foto: T. Ilić, Opština Mali Zvornik

Jevtić je, kako je saopšteno na opštinskom sajtu, naveo da su dobijena sredstva namenjena za energetsku sanaciju zgrade opštinske uprave, što će doprineti smanjenju potrošnje energije, uštedi budžetskih sredstava i poboljšanju uslova rada u tom objektu. Procenjena vrednost realizacije projekta je oko 25,1 milion dinara, od čega će, prema potpisanom ugovoru, Ministarstvo rudarstva i energetike obezbediti 82 odsto, najviše do 20,5 miliona, a ostatak lokalna samouprava iz svog budžeta. Radovi treba da obuhvate zamenu spoljne stolarije, postavljanje izolacije i fasade i ugradnju termoregulacionih ventila na grejnim telima, stoji u saopštenju.

MALI ZVORNIK - U Mionici Foto Opština Mali Zvornik.jpg
Foto: T. Ilić, Opština Mali Zvornik

Svečanosti potpisivanja ugovora sa državnom sekretarkom Sonjom Vlahović, prisustvovali su predstavnici više od 40 gradova i opština iz Srbije, u kojima će biti realizovani slični projekti. Cilj Nacionalnog programa energetske sanacije je poboljšanje energetske efikasnosti u javnim objektima širom zemlje, kao i jačanje saradnje države i lokalnih samouprava u oblasti održivog razvoja i energetske tranzicije.

