UZ PODRŠKU MINISTARSTVA ENERGETIKE Mali Zvornik unapređuje energetsku efikasnost opštinske zgrade
MALI ZVORNIK - Ugovor o finansiranju projekata unapređenja energetske efikasnosti, kojim su obezbeđena sredstva za energetsku sanaciju objekata od javnog značaja u Malom Zvorniku, potpisao je u ime lokalne samouprave predsednik opštine Zoran Jevtić, u Minoci. Projekat će biti realizovan u okviru Nacionalnog programa energetske sanacije objekata u jedinicama lokalne samouprave, čiji je nosilac Ministarstvo rudarstva i energetike.
Jevtić je, kako je saopšteno na opštinskom sajtu, naveo da su dobijena sredstva namenjena za energetsku sanaciju zgrade opštinske uprave, što će doprineti smanjenju potrošnje energije, uštedi budžetskih sredstava i poboljšanju uslova rada u tom objektu. Procenjena vrednost realizacije projekta je oko 25,1 milion dinara, od čega će, prema potpisanom ugovoru, Ministarstvo rudarstva i energetike obezbediti 82 odsto, najviše do 20,5 miliona, a ostatak lokalna samouprava iz svog budžeta. Radovi treba da obuhvate zamenu spoljne stolarije, postavljanje izolacije i fasade i ugradnju termoregulacionih ventila na grejnim telima, stoji u saopštenju.
Svečanosti potpisivanja ugovora sa državnom sekretarkom Sonjom Vlahović, prisustvovali su predstavnici više od 40 gradova i opština iz Srbije, u kojima će biti realizovani slični projekti. Cilj Nacionalnog programa energetske sanacije je poboljšanje energetske efikasnosti u javnim objektima širom zemlje, kao i jačanje saradnje države i lokalnih samouprava u oblasti održivog razvoja i energetske tranzicije.