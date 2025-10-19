Slušaj vest

Ugovor o finansiranju projekta unapređenja energetske efikasnosti potpisan je u Mionici, prenosi zvanični sajt Grada Vranja.

Predmet Ugovora je energetska sanacija objekta vrtića ,,Naše dete“ u Vranju.

Vrednost radova je 36.430.296 dinara.

Od ukupnog iznosa, Ministarstvo rudarstva i energetike će izdvojiti 23.200.000 dinara, a Grad Vranje 13.230.296 dinara, prenosi zvanični sajt Grada Vranja.

