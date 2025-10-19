Slušaj vest

LOZNICA – Pre 84 godine nemačka okupatorska vojska počinila je zločine nam civilnim stanovništvom u jadarskim selima, a među najviše stradalima su i Cikote gde je krvav trag ostavila 342. nemačka divizija. Godišnjica stradanja obeležena je juče kod spomen-obeležja, gde su posle verskog obreda položeni venci.

O tragičnim danima govorio je Milan Jugović, pomoćnik gradonačelnika, koji je poručivši da se u Srbiji ni jedno slično stratište ne sme zaboraviti, kazao i da se ovakvim okupljanjima mora ukazivati na počinjene zločine. Na događaje u ovom delu Jadra tokom Drugog svetskog rata podsetio je Stefan Pavlović, istoričar Centra za kulturu ‘’Vuk Karadžić“, a izveden je i prigodan program. Ovo selo su oktobra 1941. nemački vojnici spalili, a za manje od tri sata ubili gotovo 450 meštana među kojima su više od polovine bila deca, njih 135 mlađe od deset godina, 190 dece mlađe od 12 godina čak i nekrštenu bebu od četiri dana. Cikote su jedno od sela postradalih tog krvavog oktobra, a tada je nemačka kaznena ekspedicija u susednom Dragincu i više okolnih sela streljala nešto manje od tri hiljade civila, ubijajući sve redom, žene, stare i decu.

Sećanje na krvavi oktobar 1941. godine u Cikotama

Na udaru krvavog pira fašista tog oktobra našlo se i selo Krivajice gde će danas biti održan pomen i komemorativni skup povodom 84. godišnjice od zločina koji su izvršili vojnici nemačkog Vermahta ubijajući sve redom. U selu se nalazi spomenik na kome su uklesana imena 81 ubijenog civila. Među likvidiranim meštanima bilo je 42 dece mlađe od 10 godina, a na spomeniku su i imena petomesečne bebe Milunke Tešanović i samo mesec dana starije Jelisavete Đukić. Tada je kaznena ekspedicija likvidirajući sve njihove članove ugasila nekoliko familija.

Masovni zločin u Krivajici deo je krvave oktobarske odmazde nemačkih vojnika u selima Jadra. Bio je prvi takve vrste nad civilnim stanovništvom i prethodio je streljanjima koja su istoga meseca izvedena u Kraljevu i Kragujevcu.