Na deonici auto-puta između Novog Sada i Siriga izbio je veliki požar niskog rastinja. Vidljivost je smanjena, a uzrok požara još nije poznat. Vozačima se savetuje oprez.
Srbija
(VIDEO) STRAŠNE SCENE KOD NOVOG SADA! Bukti ogroman požar, vatrena stihija guta SVE PRED SOBOM - vozačima se savetuje oprez
Večeras je na deonici auto-puta koja povezuje Novi Sad i Sirig izbio veliki požar.
Na objavljenim snimcima na društvenim mrežama vidi se da gori nisko rastinje, a plamen se uzdiže prilično visoko.
Zbog požara je vidljivost na ovom delu puta znatno smanjena, te se vozačima savetuje maksimalan oprez.
Uzrok izbijanja požara za sada nije poznat.
Kurir.rs
