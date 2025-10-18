Slušaj vest

Večeras je na deonici auto-puta koja povezuje Novi Sad i Sirig izbio veliki požar.

Na objavljenim snimcima na društvenim mrežama vidi se da gori nisko rastinje, a plamen se uzdiže prilično visoko.

Zbog požara je vidljivost na ovom delu puta znatno smanjena, te se vozačima savetuje maksimalan oprez.

Uzrok izbijanja požara za sada nije poznat.

Kurir.rs

Ne propustitePlanetaVELIKI POŽAR NA AERODROMU U BANGLADEŠU! Ogroman crni oblak dima iznad piste, obustavljeni svi letovi (VIDEO, FOTO)
Bangladeš požar.jpg
SrbijaVELIKI POŽAR KOD PRIJEPOLJA: Vatrena stihija progutala kuću do temelja
whatsapp-image-20201204-at-10.45.46-2.jpg
HronikaMAJKA I ĆERKA STRADALE U POŽARU, VATROGASCI APELUJU NA NESAVESNE! Miković: Bilo je nepropisno parkiranih kola, blokirali su naš kamion da brže stigne
Dragan Miković.jpg
PlanetaHITNA EVAKUACIJA! BUKTI OGROMAN POŽAR U LONDONU! 100 vatrogasaca na terenu gasi vatrenu stihiju! (FOTO/VIDEO)
london.png