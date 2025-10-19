Slušaj vest

Prodavci na pijaci u tom gradu kažu da od toga zavisi i cena kupusa. Hibridni je 10 dinara jeftiniji.

„Ako hoćete „plastiku“ kupite za cenu od 50 dinara, a ako hoćete dobar seljački kupus birajte onaj koji ne može biti jeftiniji od 70 dinara. Na veliko ako uzimate biće i 60 dinara po kilogramu“, kaže poljoprivredni proizvođač Branko iz Kupininca, sela blizu Južne Morave.

Na vranjskoj pijaci ponuda kupusa je odlična, za kilogram treba izdvojiti od 50 do 80 dinara u zavisnosti od vrste i veličine glavica. Iskusne domaćice napominju da za kiseljenje kupusa treba odabrati dobre zeljke, za sarmu, ali i podvarak.

A recept je tradicionalni i dobro poznat.

1/5 Vidi galeriju Kako Vranjanci kisele kupus Foto: Kurir.rs/T.S.

„Ukoliko imate bure od 60 litara zgodno je da naređate 20 kilograma kupusa srednjih i manjih glavica. Očistite najpre prve listove i „kordelj“ na svakoj zeljci kupusa presecite nožem i posolite. Tako će kupus moći da upije so i brzo sazri, mi kažemo „staše“. Nasoljene i naređane glavice u buretu prelijete vodom a preko plastične mreže kojom pokrivate kupus obavezno stavite rečni kamen ravan, takozvani „potočar“ koji ste dobro oprali da pritisne najpre mrežu a onda i glavice kupusa, kako ne bi bile van vode. Obavezno je da se dva puta na nedelju dana ta voda pretoči i opet vrati u bure kako bi so bila ravnomerno raspoređena“.

"Raso od kupusa biće ružičast ukoliko ubacite i neku cveklu u bure. Ako se pridržavate ovog recepta i ako ste kupus za zimu stavili početkom oktobra, već 20. do 25. decembra u zavisnosti od toplote prostorije u kojoj se bure nalazi na trpezi ćete imati svežu salatu od kiselog kupusa“, kaže Draginja iz Donjeg Vranja. Ona otkriva da je zbunjena informacijom koju je čula, a tiče se cene kupusa.

„Čula sam da je u jednom od većih marketa prodavan kilogram kupusa navodno „futoškog“ za 20 dinara po kilogramu, što je za mene

neverovatno“, smatra Vranjanka Draginja.