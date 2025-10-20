Slušaj vest

Na magistralnom putu Požega – Ivanjica počeli su radovi na pojačnom održavanju državnog puta i to u periodu od 19. oktobra ove godine do 1. oktobra sledeće godine. Usled ovih radova vršiće se potpuna obustava saobraćaja svake nedelje ukoliko to vremenski uslovi dozvoljavaju i to u intervalu od 8 sati ujutru od nedelje do ponedeljka do 6 sati ujutru.

- Vrši se asfaltiranje zbog kolovoza u punoj širini, na deonici Arilje – Prilike ili na deonici Prilike – Ivanjica. Ove nedelje obustava saobraćaja će se vršiti na deonici Arilje – Prilike u mestu Stupčevići, potvrđeno je za RINU nadležnom preduzeću.

Preusmerenje saobraćaja će se vršiti na alternativni putni pravac Arilje – Guča – Kotraža – Ivanjica – Prilike za oba smera kretanja.

Svi radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom, opremom i putokazima. Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu, dodaju u nadležnom preduzeću.