Slušaj vest

Na magistralnom putu Požega – Ivanjica počeli su radovi na pojačnom održavanju državnog puta i to u periodu od 19. oktobra ove godine do 1. oktobra sledeće godine. Usled ovih radova vršiće se potpuna obustava saobraćaja svake nedelje ukoliko to vremenski uslovi dozvoljavaju i to u intervalu od 8 sati ujutru od nedelje do ponedeljka do 6 sati ujutru.

- Vrši se asfaltiranje zbog kolovoza u punoj širini, na deonici Arilje – Prilike ili na deonici Prilike – Ivanjica. Ove nedelje obustava saobraćaja će se vršiti na deonici Arilje – Prilike u mestu Stupčevići, potvrđeno je za RINU nadležnom preduzeću.

Preusmerenje saobraćaja će se vršiti na alternativni putni pravac Arilje – Guča – Kotraža – Ivanjica – Prilike za oba smera kretanja.

Svi radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom, opremom i putokazima. Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu, dodaju u nadležnom preduzeću.

Kurir/Rina

Ne propustiteInfoBizUVEDENE NOVE KAZNE ZA NEPOŠTOVANJE PROPISA, MOGU VAM NAPLATITI I DO 10.000 EVRA U državi gde živi oko pola miliona Srba ovu grešku neće praštati
saobraćaj
DruštvoVOZAČI, AKO KREĆETE NA PUT OVO MORATE DA ZNATE! Oglasio se AMSS: Poseban oprez na OVIM PUTEVIMA zbog pojave magle
whatsapp-image-20230114-at-11.24.00-pm.jpg
AutoKad se daje žmigavac u kružnom toku? Za mnoge Srbe ovo je špansko selo, a pravilo je jednostavno
Kad se daje migavac u kružnom toku
AutoNajveća gužva koju ste ikad videli: U kilometarskim kolonama čeka se i 24 sata, neverovatni prizori obilaze svet
Gužva u u provinciji Anhui