“Plodovi Rađevine”, najznačajnija manifestacija u Krupnju prvi put je ove godine trajala dva dana i to potpuno opravdala jer je oborila sve rekorde. Zbog nje je prestonica Rađevine bukvalno postala tesna i čini se da je u njoj bilo bar duplo više ljudi nego što je žitelja ove pitome opštine. Dvanaesti put pokazano je svo bogatstvo Rađevine, ali i drugih delova naše zemlje jer je izlagača bilo sa svih strana. Prepune tezge proizvoda koje su doneli voćari, ratari i pčelari pokazale se da se kod nas uvek ima šta pojesti i popiti, a odličnoj poseti poslužilo je i sunčano vreme pa je na platou ispred Biblioteke ‘’Politika’’ vrilo kao u košnici.

Mladen Stefanović, predsednik krupanjske opštine, podsetio je da ‘’Plodovi Rađevine’’ traju od 2012. i da se od tri tezge stiglo do dvodnevnog skupa.

- O poseti govori procena iz policije da nikad u istoriji Krupnja u njemu nije bilo više automobila nego danas. Ovo su najposećeniji ‘’Plodovi Rađevine’’ zbog čega sam izuzetno srećan, I hvala svima koji su učestvovali u organizaciji. Iz okvira Rađevine smo odavno izašli, a sada smo, čini se, i na polju organizacije pomerili granice. Danas je ovde i tradicionalni krupanjski vašar na Tomindan, igra se fudbalski turnir sa više od 500 dece, održava i hard end duro skup sa više od 150 motociklista iz cele Evrope, tako da je Krupanj danas sigurno centar zbivanja u Mačvanskom okrugu. Prvi put manifestacija traje dva dana i prvi put je Ministarstvo turizma i omladne dalo finansijsku podršku što govori da su i oni prepoznali njen značaj. Trudićemo se da i narednih godina ovi susreti bude još bolji – kazao je on.

Lidija Lukić, v.d. direktorka Turističko sportske organizacije opštine Krupanj (TSOK) kaže da imaju rekordan broj izlagača, više od 200 iz cele Srbije.

- Ima ih iz Sombora, Aleksandrovca, Kragujevca, Bogatića, Šapca, Valjeva, Srbija u malom je u Rađevini i danas svi putevi vode u Krupanj. Naš Krupanj je poznat po manifestacionom turizmu, a ovo je kruna svega što se dešava tokom godine. Značajno je za poljioprivrednike koji predstvaljaju proizvode, ali i turizma u našoj opštini jer su prethodna tri, četiri dana svi smeštajni kapaciteti popunjeni i ne možete naći mesto za spavanje. Juče smo imali prvi put ukuse Rađevine gde su žene pokazale umeće u pripremi slavskog kolača, i bogat kulturno-umetnički program nastupili su Fenečki biseri, a danas učestvuju deca iz obdaništa Krupnja i Osečine, i folklorni ansambli iz ova dva mesta, kao i pevačka grupa Šapčanke iz Šapca – rekla je navela da u kuvanju kotlića učestvuje 45 ekipa, a u ‘’Fićijadi’’ oko 40 nekada vrlo popularnih automobila.

Na tezgama likeri, sirupi, rakije, slatka, džemovi, ajvari, pindžur, med, suve šljive, pečenje, da samo od gledanja čovek bude sit. Za polupraznom tezgom je Srđan Stepanović sa suprugom Dajanom iz Vojke, Stara Pazova, koji su ovde prvi put.

- Ovo nam je ujedno prva manifestacija gde izlažemo naše proizvode ‘’Ukusu sela’’. Sve je odlično organizovano i nismo očekivali ovoliko interesovanje. Ostalo nam je još malo proizvoda, da smo znali kako će biti poneli bismo ih više. Nudimo kulen, budimsku kobasicu, suvi vrat, pečenica, suvu slanina, čvarke. Najveća potražnja je za čvarcima i slaninom, a cene su od 1.400 do 1.600 dinara – kaže Srđan, a ovaj par se izdvaja i po duhovitim porukama na njihovim kecelja čiji je autor Dajana.

Veselo je i bilo i na kuvanju gulaša gde je uz kotliće bilo i prasića na ražnju, ali i muzičara jer se uz pesmu bolje sprema. Posebno bučna bila je ekipa ‘’Rađevci’’.

- Došli smo da podržimo manifestaciju, družimo se i kuvamo. Važno je da učestvujemo, a sigurno imamo najveću šerpu, ima od metar i po u prečniku, za 30 kilograma mesa. Može da jede puk vojske. Bitno je da se danas ne misli o poslu, da se uživa. Smeh i dobro raspoložnje produžavaju život, to je naša poruka za celu Srbiju – kazao je Zoran Vasiljević iz konaka Dobri potok, prvi među jednakima u ekipi.