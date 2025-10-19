PRVI SURI ORAO U SRBIJI OBELEŽEN SATELITSKIM ODAŠILJAČEM SKONČAO NA TUŽAN NAČIN Primetili da se ptica ne pomera na radaru, pa zanemeli od prizora
Mladi suri orao obeležen satelitskim odašiljačem pronađen je mrtav na dalekovodu!
- Prvi suri orao u Srbiji, na koga je stavljen satelitski odašiljač da bi se pratilo njegovo kretanje, stradao je na dalekovodu od 10 KV - navodi Društvo za zaštitu ptica na svojoj stranici na FB.
Ptica je bila u programu praćenja od 4. jula 2024. godine kada je opremljena telemetrijom. Mladunac je sa gnezda poleteo 23. jula i od tada je odašiljač redovno slao podatke - uglavnom sa područja zapadne i jugozapadne Srbije gde se pretežno kretao.
Međutim, 4. oktobra, primećeno je da se ptica ne pomera i da naglo pada temperatura. Tada je inače bio hladni talas sa velikom količinom snega.
- Praćenjem odašiljača i obilaskom terena našli smo orla na dalekovodu. Vlažan sneg je najverovatnije doprineo da ptica prespoji fazni i zemljovodni provodnik. Koliko je strujni udar bio jak vidi se na fotografiji gde nedostaje desna noga - navodi se u objavi.
Radnici elektrodistribucije skinuli su pticu sa dalekovoda dok će odašiljač, koji je neoštećen, biti upotrebljen iduće godine prilikom obeležavanja drugog mladunca. Tokom prethodnog vremenskog perioda sakupljeni su dragoceni podaci o kretanju orla - brzini kojom se kretao (jednom prilikom obrušavanja čak 200km/h), zatim o visini (više od 2500m) i o tome koliko je prelazio kilometara u jednom danu (i do 200).
- Saznali smo mnoge stvari o biologiji mladih surih orlova koje smo do sada mogli samo da naslutimo. Orle, hvala! - navedeno je u objavi.
Suri orao jedna je od najvećih ptica grabljivica u Srbiji i prema nekim procenama na teritoriji naše zemlje gnezi se tek oko 90 parova. Najviše ih ima u planinskim delovima zapadne Srbije i na Staroj planini dok se manji broj gnezdi u Vojvodini.
Kurir/Telegraf