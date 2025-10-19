Slušaj vest

Mladi suri orao obeležen satelitskim odašiljačem pronađen je mrtav na dalekovodu!

- Prvi suri orao u Srbiji, na koga je stavljen satelitski odašiljač da bi se pratilo njegovo kretanje, stradao je na dalekovodu od 10 KV - navodi Društvo za zaštitu ptica na svojoj stranici na FB.

Ptica je bila u programu praćenja od 4. jula 2024. godine kada je opremljena telemetrijom. Mladunac je sa gnezda poleteo 23. jula i od tada je odašiljač redovno slao podatke - uglavnom sa područja zapadne i jugozapadne Srbije gde se pretežno kretao.

Međutim, 4. oktobra, primećeno je da se ptica ne pomera i da naglo pada temperatura. Tada je inače bio hladni talas sa velikom količinom snega.

- Praćenjem odašiljača i obilaskom terena našli smo orla na dalekovodu. Vlažan sneg je najverovatnije doprineo da ptica prespoji fazni i zemljovodni provodnik. Koliko je strujni udar bio jak vidi se na fotografiji gde nedostaje desna noga - navodi se u objavi.

Radnici elektrodistribucije skinuli su pticu sa dalekovoda dok će odašiljač, koji je neoštećen, biti upotrebljen iduće godine prilikom obeležavanja drugog mladunca. Tokom prethodnog vremenskog perioda sakupljeni su dragoceni podaci o kretanju orla - brzini kojom se kretao (jednom prilikom obrušavanja čak 200km/h), zatim o visini (više od 2500m) i o tome koliko je prelazio kilometara u jednom danu (i do 200).

- Saznali smo mnoge stvari o biologiji mladih surih orlova koje smo do sada mogli samo da naslutimo. Orle, hvala! - navedeno je u objavi.

Suri orao jedna je od najvećih ptica grabljivica u Srbiji i prema nekim procenama na teritoriji naše zemlje gnezi se tek oko 90 parova. Najviše ih ima u planinskim delovima zapadne Srbije i na Staroj planini dok se manji broj gnezdi u Vojvodini.